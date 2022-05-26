«Хам Кам» — «Одд». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (28.05.2022)

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26 мая 2022, 15:42

Ставки букмекеров

Букмекеры не отдали абсолютное предпочтение ни одному из коллективов. Поставить на победу «Хам Кама» можно по коэффициенту 2.23 в букмекерской конторе Фонбет. Загрузить же на успех «Одд» предлагают по 2.13. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.54.

Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно за 1.88 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.94. Ставка «обе забьют» оценивается по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Хам Кам» оформляет много ничьих, что непременно отражается на положении в турнирной таблице. После восьми встреч коллектив занимает 11 место и имеет лишь девять очков в копилке. В последних двух турах футболисты расписали мир «Викингом» и «Русенборгом» с одинаковым счетом (1:1).

«Одд» имеет такое же количество набранных баллов, но провел на игру больше и располагается двумя строчками ниже. В минувших сражениях коллектив сумел победить «Евр» (1:0), но уже через несколько дней дома уступил «Сандефьорду» (0:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Хам Кама» составляет семь поединков (пять ничьих и две победы)

У «Одд» четыре поражения в последних шести играх

Десять минувших очных встреч завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Шесть из семи последних матчей с участием «Одд» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз