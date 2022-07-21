«Стремсгодсет» – «Хам-Кам». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (24.07.2022)

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21 июля 2022, 13:51

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.99 на победу «Стремсгодсета». Если же вдруг успеха добьется «Хам-Кам», то игроков порадует приятный коэффициент 3.55. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.7. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.18. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Стремсгодсет» после гостевого поражения от «Олесунна» с минимальным счетом (0:1), на своем поле принимал неуступчивый «Одд». В итоге поразить ворота соперника не удалось, игра закончилась со счетом (0:0). Команда продолжает прикладывать максимум усилий для поднятия вверх по турнирной таблице и на данном этапе сезона занимает шестое место с 21 в активе.

«Хам-Кам» в минувших турах расписал ничейные результаты с «Мольде» (0:0), а также с «Хаугесундом» (1:1), а после этого на своем поле принял грозный «Буде-Глимт» и был вынужден капитулировать со счетом (0:2). Коллектив располагается на 10 месте в таблице и находится всего в четырех очках от зоны вылета.

Информация для ставок

Беспроигрышная домашняя серия «Стремсгодсета» составляет пять игр (четыре победы и ничья)

У «Хам-Кама» на выезде четыре ничьих и четыре победы в последних восьми поединках

В 12 из 13 минувших очных встречах был зафиксирован результат «обе забьют»

Три последних матча «Хам-Кама» и две из трех «Стремсгодсета» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В данном поединке, вполне возможно, обе команды захотят продемонстрировать открытый футбол и поразить ворота друг друга. Предлагаем загрузить на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.