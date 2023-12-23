Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Норвич» — «Хаддерсфилд». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.12.2023)

вчера, 14:25
Норвич

Ставки букмекеров

«Норвич» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по 1.57. На успех «Хаддерсфилда» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 5.9, в то время как ничья стоит 4.1.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.75. Коэффициент на ТМ 2.5 не сильно отличается от противоположного исхода и составляет 2.1.

Форма команд

«Норвич» в нынешнем сезоне очень далеко от своей оптимальной формы, но все еще не теряет надежды зацепиться за плей-офф Чемпионшипа. «Канарейки» на данный момент занимают только 11 место с 31 баллом и отстают на пять пунктов от шестой позиции. Чтобы продолжать активную борьбу хозяевам нужна победа в этой игре. Два последних мачта «Норвича» завершились ничьей на выезде с «Ипсвичем» (2:2) и победой с «Шеффилд Уэнсдей» (3:1).

«Хаддерсфилд» редко побеждает и закономерно очень близко располагается к зоне вылета. Команда набрала 22 очка и занимает 21 место, опережая ближайшего преследователя всего на два балла. Чтобы не упасть на дно турнирной таблицы, коллективу необходимо показывать более стабильные результаты. В прошлом туре «Хаддерсфилд» сыграл вничью с «Миллуол» (1:1), а ранее и вовсе уступил «Престону» (1:3).

Информация для ставок

  • «Норвич» проиграл четыре домашних матча из десяти последних
  • Шесть последних матчей «Хаддерсфилда» завершились исходом «обе забьют»
  • «Норвич» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Хаддерсфилдом»
  • Четыре из шести последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Норвичу» нельзя терять очки на своем поле с более слабым соперником. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по неплохому коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
evu7kv7g42xr
evu7kv7g42xr
вчера в 19:40
«Норвич» будет мотивирован на победу в этом матче, так как это поможет им улучшить свое положение в турнирной таблице.
idres
idres
вчера в 16:14
Всего лишь на 2 балла опережает нынче Хаддерсфилд страшную территорию понижения в классе. Так что о сверх мотивации визитеров в этой дуэли можно не говорить, она и так понятна без всяких слов. Как и то, что обязательно будут здесь лезть в атаку "терьеры", к слову, не уходящие с поля без забитого гола уже на протяжении аж 6-ти матчей кряду. В то время, как Норвич пропускал в свои ворота мячи в 4-х играх из 5-ти крайних. В завершении добавлю, что последняя личка НС с Хаддерсфилдом Таун на поле "канареек" завершилась со счетом 2:1. Так что жду и тут ИТБ (0.5) от ХТ, за нормальный коэффициент!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:31
Где как не дома набирать столь нужные очки - П1.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 14:25
Норвич победит и обе команды забьют.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 