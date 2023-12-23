«Норвич» — «Хаддерсфилд». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.12.2023)

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вчера, 14:25

Ставки букмекеров

«Норвич» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по 1.57. На успех «Хаддерсфилда» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 5.9, в то время как ничья стоит 4.1.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.75. Коэффициент на ТМ 2.5 не сильно отличается от противоположного исхода и составляет 2.1.

Форма команд

«Норвич» в нынешнем сезоне очень далеко от своей оптимальной формы, но все еще не теряет надежды зацепиться за плей-офф Чемпионшипа. «Канарейки» на данный момент занимают только 11 место с 31 баллом и отстают на пять пунктов от шестой позиции. Чтобы продолжать активную борьбу хозяевам нужна победа в этой игре. Два последних мачта «Норвича» завершились ничьей на выезде с «Ипсвичем» (2:2) и победой с «Шеффилд Уэнсдей» (3:1).

«Хаддерсфилд» редко побеждает и закономерно очень близко располагается к зоне вылета. Команда набрала 22 очка и занимает 21 место, опережая ближайшего преследователя всего на два балла. Чтобы не упасть на дно турнирной таблицы, коллективу необходимо показывать более стабильные результаты. В прошлом туре «Хаддерсфилд» сыграл вничью с «Миллуол» (1:1), а ранее и вовсе уступил «Престону» (1:3).

Информация для ставок

«Норвич» проиграл четыре домашних матча из десяти последних

Шесть последних матчей «Хаддерсфилда» завершились исходом «обе забьют»

«Норвич» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Хаддерсфилдом»

Четыре из шести последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Норвичу» нельзя терять очки на своем поле с более слабым соперником. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по неплохому коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.