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«Норвич» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (31.10.2021)

30 октября 2021, 20:14

«Норвич» примет «Лидс» в рамках десятого тура Премьер-лиги в Англии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Норвич Сити
Лидс
1 : 2
завершен
31 октября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.673.752.07
Фонбет 3.55 3.55 2.05
BetBoom 3.62 3.70 2.05

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Лидс». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа «Норвича» в 3.50.

Дополнительная ставка на грядущий поединок — тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 2.70.

Форма команд

«Норвич» идет на 20-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда не выиграла ни одного матча. В последних поединках «Норвич Сити» проиграл «Челси», сыграл вничью с «Брайтоном» и потерял очки в игре с «Бернли».

«Лидс» идет на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба семь баллов. В последних матчах «павлины» сыграли вничью с «Вулверхэмптоном», проиграли «Саутгемптону» и выиграли у «Уотфорда».

Информация для ставок

  • «Лидс» не побеждает три поединка кряду
  • «Норвич» не побеждает восемь игр кряду
  • «Лидс» пропустил четыре гола в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.62. Скорее всего, победителем этого матча будет «Лидс», ведь «Норвич» является с отрывом худшей командой Премьер-лиги, но на один гол этот клуб точно способен.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.44 1.37 2.20 1.74 1.69 2.29
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Gahi
Gahi
31 октября 2021 в 02:00
В этом матче победа команды Лидс с Азиатской форой (0). Удачи
sv_1969
sv_1969
30 октября 2021 в 20:26
гости не проиграют
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