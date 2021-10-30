«Норвич» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (31.10.2021)

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30 октября 2021, 20:14

«Норвич» примет «Лидс» в рамках десятого тура Премьер-лиги в Англии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Лидс». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа «Норвича» в 3.50.

Дополнительная ставка на грядущий поединок — тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 2.70.

Форма команд

«Норвич» идет на 20-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда не выиграла ни одного матча. В последних поединках «Норвич Сити» проиграл «Челси», сыграл вничью с «Брайтоном» и потерял очки в игре с «Бернли».

«Лидс» идет на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба семь баллов. В последних матчах «павлины» сыграли вничью с «Вулверхэмптоном», проиграли «Саутгемптону» и выиграли у «Уотфорда».

Информация для ставок

«Лидс» не побеждает три поединка кряду

«Норвич» не побеждает восемь игр кряду

«Лидс» пропустил четыре гола в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.62. Скорее всего, победителем этого матча будет «Лидс», ведь «Норвич» является с отрывом худшей командой Премьер-лиги, но на один гол этот клуб точно способен.