«Норвич» — «Плимут». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.03.2024)

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сегодня, 14:18

Ставки букмекеров

«Норвич» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по 1.48. На успех «Плимута» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 6.2, в то время как ничья стоит 4.6.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.63. Коэффициент на ТМ 2.5 не сильно отличается от противоположного исхода и составляет 2.3. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Норвич» в последних матчах выступает неидеально, но цепляется за зону плей-офф и очень хочет выйти в АПЛ . На данный момент «канарейки» занимают шестое место с 61 баллом и отстают от ближайшего соперника на пять пунктов. В поединке с «Плимутом» хозяевам необходимо набирать очки, ведь ближайший преследователь идет всего в трех пункта. Два последних матча «Норвича» завершились выездной победой над «Сток Сити» (3:0) и разгромом «Ротерхэма» (5:0).

«Плимут» идет на 18 месте в турнирной таблице Чемпионшипа, однако находится в двух очках от зоны вылета, что делает его положение довольно опасным. Команда достаточно много забивает (54 мяча), но в обороне есть проблемы, поэтому тренерскому штабу придется постараться, чтобы сохранить клуб во втором по силе английском дивизионе. В прошлой игре «Плимут» минимально проиграл на своем поле «Престону» (0:1), а ранее поделил очки с «Блэкберном» (1:1).

Информация для ставок

«Норвич» выиграл шесть последних матчей из десяти во всех турнирах

Семь из десяти выездных матчей «Плимута» завершились тоталом меньше 2.5 мяча

«Норвич» проиграл два из пяти поединков «Плимуту» при трех победах

Шесть из девяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды имеют хорошую линию нападения и много забивают. В этом поединке мы предполагаем, что каждый коллектив сумеет отличиться в воротах соперника. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.