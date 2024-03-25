«Норвич» — «Плимут». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.03.2024)

Ставки букмекеров
«Норвич» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по 1.48. На успех «Плимута» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 6.2, в то время как ничья стоит 4.6.
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29 марта 2024, 18:00
пятница
Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.63. Коэффициент на ТМ 2.5 не сильно отличается от противоположного исхода и составляет 2.3. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Норвич» в последних матчах выступает неидеально, но цепляется за зону плей-офф и очень хочет выйти в АПЛ. На данный момент «канарейки» занимают шестое место с 61 баллом и отстают от ближайшего соперника на пять пунктов. В поединке с «Плимутом» хозяевам необходимо набирать очки, ведь ближайший преследователь идет всего в трех пункта. Два последних матча «Норвича» завершились выездной победой над «Сток Сити» (3:0) и разгромом «Ротерхэма» (5:0).
«Плимут» идет на 18 месте в турнирной таблице Чемпионшипа, однако находится в двух очках от зоны вылета, что делает его положение довольно опасным. Команда достаточно много забивает (54 мяча), но в обороне есть проблемы, поэтому тренерскому штабу придется постараться, чтобы сохранить клуб во втором по силе английском дивизионе. В прошлой игре «Плимут» минимально проиграл на своем поле «Престону» (0:1), а ранее поделил очки с «Блэкберном» (1:1).
Информация для ставок
- «Норвич» выиграл шесть последних матчей из десяти во всех турнирах
- Семь из десяти выездных матчей «Плимута» завершились тоталом меньше 2.5 мяча
- «Норвич» проиграл два из пяти поединков «Плимуту» при трех победах
- Шесть из девяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Обе команды имеют хорошую линию нападения и много забивают. В этом поединке мы предполагаем, что каждый коллектив сумеет отличиться в воротах соперника. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.