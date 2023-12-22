«Ноттингем Форест» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (23.12.2023)

1703237931

вчера, 12:38

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, минимальным фаворитом считается «Борнмут», поставить на который модно по коэффициенту 2.55. На успех «Ноттингем Форест» можно сделать ставку за 2.75, а ничейный исход котируется по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.9. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Ноттингем Форест» практически не набирает очков в последних турах и уже вплотную приблизился к зоне вылета. Коллектив идет на 17 месте с 14 баллами, но пока сохраняет запас в пять пунктов от ближайшего преследователя. В предстоящей встрече гостям очень нужна победа, чтобы сохранить гандикап и обрести уверенность в своих силах. Два последних матча «Ноттингем Форест» закончились поражением от «Тоттенхэма» (0:2) и ничьей с «Вулверхэмптоном» (1:1).

«Борнмут» наоборот мощно проводит нынешний отрезок и благодаря своим результатом уже поднялся на 14 место в турнирной таблице. В активе команды 19 баллов, и она уступает сразу двум конкурентам лишь по дополнительным показателям. Выездная победа в этой игре может поднять клуб сразу на несколько позиций. В прошлом туре чемпионата «Борнмут» крупно обыграл на выезде «Манчестер Юнайтед» (3:0), а ранее одолел «Кристал Пэлас» (2:0).

Информация для ставок

«Ноттингем Форест» уступил в шести из восьми последних матчах

«Борнмут» не знает поражений уже пять встреч подряд в чемпионате Англии

«Ноттингем Форест» проиграл три из пяти матчей «Борнмуту» при двух ничьих

Прогноз

Каждый из клубов будет стараться добиться победы, но мы предполагаем, что матч будет примерно равный по игре. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.5.