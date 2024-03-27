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«Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (30.03.2024)

вчера, 11:22
Ноттингем Форест

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Ноттингем Форест» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.25. Ничейный результат котируется по 3.35, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.1. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 1.83.

Форма команд

«Ноттингем Форест» проводит очень слабый отрезок сезона и за пять последних туров набрал всего один пункт. Это привело к тому, что коллектив опустился в зону вылета, а именно на 18 место с 21 баллом. Команда отстает от ближайшего соперника на один пункт и имеет шансы уже в ближайшем туре подняться выше благодаря победе над не самым стабильным «Кристал Пэлас». В прошлом туре «Ноттингем Форест» поделил очки с «Лутон Таун» (1:1), а ранее минимально уступил «Брайтону» (0:1).

«Кристал Пэлас» не показывает стабильных результатов и каждый следующий матч клуба предсказать очень сложно. Команда идет на 14 месте с 29 баллами и еще не обеспечила себе безопасное расстояние от зоны вылета. В предстоящем выездном матче у гостей будет отличная возможность пополнить свой запас очков, учитывая нынешнюю форму соперника. Два последних поединка «Кристал Пэлас» завершились победой в товарищеской игре над «Буде/Глимт» (1:0) и ничьей с «Лутон Таун» (1:1).

Информация для ставок

  • «Ноттингем Форест» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Кристал Пэлас» выиграл только один из десяти официальный матч на выезде
  • Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мяче

Прогноз

«Ноттингем Форест» выглядит очень слабо и вряд ли сможет одержать победу в этой встрече. Предлагаем немного рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:01
Скорее всего будет вязкая осторожная игра - ТМ(2,5).
Гость
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