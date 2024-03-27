«Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (30.03.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Ноттингем Форест» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.25. Ничейный результат котируется по 3.35, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.3.
|
- : -
30 марта 2024, 18:00
суббота
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.1. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 1.83.
Форма команд
«Ноттингем Форест» проводит очень слабый отрезок сезона и за пять последних туров набрал всего один пункт. Это привело к тому, что коллектив опустился в зону вылета, а именно на 18 место с 21 баллом. Команда отстает от ближайшего соперника на один пункт и имеет шансы уже в ближайшем туре подняться выше благодаря победе над не самым стабильным «Кристал Пэлас». В прошлом туре «Ноттингем Форест» поделил очки с «Лутон Таун» (1:1), а ранее минимально уступил «Брайтону» (0:1).
«Кристал Пэлас» не показывает стабильных результатов и каждый следующий матч клуба предсказать очень сложно. Команда идет на 14 месте с 29 баллами и еще не обеспечила себе безопасное расстояние от зоны вылета. В предстоящем выездном матче у гостей будет отличная возможность пополнить свой запас очков, учитывая нынешнюю форму соперника. Два последних поединка «Кристал Пэлас» завершились победой в товарищеской игре над «Буде/Глимт» (1:0) и ничьей с «Лутон Таун» (1:1).
Информация для ставок
- «Ноттингем Форест» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Кристал Пэлас» выиграл только один из десяти официальный матч на выезде
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мяче
Прогноз
«Ноттингем Форест» выглядит очень слабо и вряд ли сможет одержать победу в этой встрече. Предлагаем немного рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.