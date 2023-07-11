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«Нью-Инглэнд Революшн» — «Атланта». Прогноз на матч МЛС (13.07.2023)

вчера, 12:32
Атланта

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Нью-Инглэнд Революшн» составляет 1.87. Поставить на «Атланту» можно за 3.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.963.803.92

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Нью-Инглэнд Революшн» идет среди лидеров восточной конференции, а именно на третьем месте. Коллектив набрал 37 баллов и опережает нынешнего соперника всего на два пункта. Команда только в прошлом туре прервала серию без поражений и теперь в матче с потенциальным конкурентом, очень важно добиться победы, которая даже может повысить их на одну строчку. Два последних поединка «Нью-Инглэнд Революшн» проиграл на выезде «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:2) и сыграл вничью с лидером «Цинцинати» (2:2).

«Атланта» совсем близко располагается к группе лидеров и имеет в своем активе 35 баллов, а отставание от второго места измеряется всего в три пункта. Предстоящая встреча очень важна для гостей, ведь от ее результата очень зависит их расположение в турнирной таблице, ведь плотность в ней очень высокая и любая осечка может привести к потере позиций. В прошлом туре «Атланта» обыграла на выезде «Монреаль» (1:0), а ранее переиграла «Филадельфию Юнион» (2:0).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей «Нью-Инглэнд Революшн» завершились исходом «обе забьют»
  • «Атланта» проиграла только один матч из десяти последних в МЛС
  • Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Матч между клубами будет интересным и напряженным, а поэтому зрителям стоит ожидать большое количество мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.62 1.91 1.98
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:58
Хозяева не проиграют эту встречу и тб 2 !
shlomo
shlomo
вчера в 12:54
Не полезу в исход матча, хотя гости в качестве фаворита на бумаге, а вот верховой тотал заиграю Тб 2,5
Гость
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