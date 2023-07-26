«Ньюэллс Олд Бойз» — «Тальерес Кордоба». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (29.07.2023)

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сегодня, 13:13

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65. В случае победы «Ньюэллс Олд Бойз» зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.9

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Ньюэллс Олд Бойз» выиграл всего одну встречу из пяти последних в чемпионате Аргентины, что не может сочетаться с высокими местами в турнирной таблице. Коллектив располагается на 14 строчке с 34 баллами, и чтобы претендовать на зону плей-офф, результаты нужно срочно улучшать. В предстоящей встрече с одним из лидеров Суперлиги, любые набранные очки будут хорошей новостью для хозяев. В прошлом туре «Ньюэллс Олд Бойз» проиграл на выезде «Бока Хуниорс» (1:2), а ранее поделил очки с «Атлетико» Тукуман (0:0).

«Сентраль Кордоба» проводит один из сильнейших сезонов за последние годы и практически не проигрывает. Команда занимает вторую позицию с 49 баллами, но отстает на девять пунктов от лидера «Ривер Плейт». Чтобы иметь шансы догнать конкурента или хотя бы не пропустить ближайших соперников снизу, гостям необходимо в каждой игре бороться за максимум очков. В прошлом туре «Сентраль Кордоба» поделил баллы с «Химнасией» (2:2), а ранее одолел на выезде «Ривер Плейт» в кубке страны (1:0).

Информация для ставок

«Ньюэллс Олд Бойс» забивал в семи из десяти последних поединках

«Тальерес Кордоба» проиграл всего один матч из последних пятнадцати во всех турнирах

«Ньюэллс Олд Бойз» одержал три победы пяти последних встречах с «Сентраль Кордоба»

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что гости будут иметь небольшое преимущество и в конце концов смогут его преобразовать в победный счет. Сделать ставку на успех «Тальерес Кордоба» можно по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.