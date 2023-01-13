«Ньюкасл Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (15.01.2023)

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вчера, 20:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ньюкасл Юнайтед» составляет 1.5. Поставить на «Фулхэм» можно по 5.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.83.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл всего один матч в нынешнем сезоне, что является отличным результатом. Команда заслуженно идет на третьем месте с 35 баллами и всего на четыре пункта отстают от «Манчестер Сити». Предстоящий матч будет очень важным и тяжелым, ведь соперник также находится в отличной форме. В прошлом туре «Ньюкасл Юнайтед» обыграл на своем поле «Лестер» (2:0), а в кубке ФА уступил «Шеффилд Уэнсдей» (1:2).

«Фулхэм» проводит очень сильный сезон, что подтверждает последний домашний матч с «Челси» (2:1). Коллектив занимает шестое место с 31 баллом и всего два пункта отделяет его от зоны еврокубков. В матче с «сороками» гости попытаются нейтрализовать сильные стороны оппонента и продлить свою небольшую серию без поражений. Два последних матча «Фулхэма» до «Челси» завершились победой в кубке ФА над «Халлом» (2:0), а в чемпионате минимально одолел «Лестер» (1:0).

Информация для ставок

«Фулхэм» выиграл пять последних матчей во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» не проигрывает на своем поле уже 19 матчей подряд

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл три из четырех последних матчей с «Фулхэмом»

Прогноз

Оба клуба стараются набирать очки в каждом матче, но мы предполагаем, что хозяева смогут за счет своего стадиона иметь преимущество. Сделать ставку на победу «Ньюкасл Юнайтед» можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.