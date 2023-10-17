«Ньюкасл Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (21.10.2023)

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вчера, 19:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ньюкасл Юнайтед» составляет 1.48. Поставить на «Кристал Пэлас» можно за 7.2, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.98.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» может быть доволен текущим положение дел в Лиге Чемпионов, но в АПЛ у «сорок» есть небольшие проблемы. Команда набрала только 13 очков и занимает восьмое место, что болельщики уже считают слабым результатом. На своем поле команда из одноименного города северной Англии будет иметь возможность добиться победы и продвинуться еще дальше. В прошлом туре «Ньюкасл Юнайтед» сыграл вничью на выезде с «Вест Хэмом» (2:2).

«Кристал Пэлас» недалеко ушел от «сорок» и отстает от них всего на один балл. Команда располагается на девятом месте с 12 баллами и вряд ли рассчитывает на место в еврокбуках. Тем не менее, гости вполне могут создать проблемы своему сопернику и набрать очки в этой встрече. Два последних матча «Кристал Пэлас» завершились ничьей с «Ноттингем Форест» и победой над «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Кристал Пэлас» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах

Пять последних матчей команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз

«Ньюкасл Юнайтед» обязан выигрывать если не хочет «заглохнуть» в середине турнирной таблицы. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на победу «сорок» по коэффициенту 1.48 в букмекерской конторе Лига Ставок.