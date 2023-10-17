Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Ньюкасл Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (21.10.2023)

вчера, 19:09
Ньюкасл Юнайтед

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ньюкасл Юнайтед» составляет 1.48. Поставить на «Кристал Пэлас» можно за 7.2, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.494.577.17
Лига Ставок 1.49 4.60 7.00

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.98.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» может быть доволен текущим положение дел в Лиге Чемпионов, но в АПЛ у «сорок» есть небольшие проблемы. Команда набрала только 13 очков и занимает восьмое место, что болельщики уже считают слабым результатом. На своем поле команда из одноименного города северной Англии будет иметь возможность добиться победы и продвинуться еще дальше. В прошлом туре «Ньюкасл Юнайтед» сыграл вничью на выезде с «Вест Хэмом» (2:2).

«Кристал Пэлас» недалеко ушел от «сорок» и отстает от них всего на один балл. Команда располагается на девятом месте с 12 баллами и вряд ли рассчитывает на место в еврокбуках. Тем не менее, гости вполне могут создать проблемы своему сопернику и набрать очки в этой встрече. Два последних матча «Кристал Пэлас» завершились ничьей с «Ноттингем Форест» и победой над «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча «Кристал Пэлас» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Ньюкасл Юнайтед» выиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах
  • Пять последних матчей команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз

«Ньюкасл Юнайтед» обязан выигрывать если не хочет «заглохнуть» в середине турнирной таблицы. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на победу «сорок» по коэффициенту 1.48 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.01 1.43 2.03 1.86 1.58 2.48
Лига Ставок 2.06 1.79 1.62 2.33
Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 19:49
В общем, жду в скором единоборстве Ньюкасла Юнайтед и Кристал Пэласа очень очевидный голевой дубль в исполнении "сорок". Для которых нынче отметиться не единожды в сетке чужих ворот является абсолютно плевым и обыденным делом. К слову, это могут с грустью подтвердить не только уже вышеупомянутые Шеффилд Юн. и ПСЖ, но и также Вест Хэм Юнайтед 2:2 и Бернли 0:2. Выхватившие недавно двушку от умелых форвардов НЮ!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 