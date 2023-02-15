«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (18.02.2023)

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сегодня, 12:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ньюкасл Юнайтед». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Ливерпуля» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» очень часто начал играть вничью и теряет очки, которые потом могли бы помочь команде побороться за место в топ-4 АПЛ . На данный момент «сороки» занимают четвертое место с 41 баллом и опережают ближайшего соперника на два балла. В прошлом матче «Ньюкасл Юнайтед» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1), а ранее с тем же счетом поделил очки с «Вест Хэмом» (1:1).

«Ливерпуль» находится не в лучшем состоянии и вряд ли сможет побороться за самые высокие места в АПЛ . На данный момент «красные» занимают девятое место с 32 баллами и отстают от «Брентфорда» на два балла. Совсем скоро у команды матч Лиги Чемпионов с мадридским «Реалом», поэтому тренерскому штабу следует правильно распределить нагрузку. В прошлом туре «Ливерпуль» обыграл в дерби «Эвертон» (2:0), а ранее проиграл на выезде «Вулверхэмптону» (0:3).

Информация для ставок

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Ливерпуль» проиграл шесть из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл три из пяти встреч «Ливерпулю» за последнее время

Шесть из восьми матчей команд закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ливерпуль» выглядит очень нестабильно, а «Ньюкасл Юнайтед» может создать проблемы любому сопернику и даже числится фаворитом. Предлагаем поставить на победу «сорок» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45.