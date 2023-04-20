«Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (23.04.2023)

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сегодня, 16:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ньюкасл Юнайтед». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Тоттенхэма» оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» прервал свою победную серию в чемпионате в прошлом туре, однако остается на четвертом месте в турнирной таблице. «Сороки» имеют 56 баллов и опережают ближайшего соперника на три балла, при этом имея одну игру в запасе. В матче с «Тоттенхэмом» отчасти и будет решаться судьба места в Лиги Чемпионов на следующий сезон. Два последних матча «Ньюкасл Юнайтед» завершились поражением от «Астон Виллы» (0:3) и победой с «Брентфордом» (2:1).

«Тоттенхэм» не радует болельщиков стабильностью в последних матчах и рискует остаться позади топ-4 по результатам сезона. «Шпоры» набрали 53 балла и имеют на сыгранную игру больше прямого конкурента, поэтому их устраивает только победа, что сделать будет непросто. В прошлом туре «Тоттенхэм» на своем поле неожиданно проиграл «Борнмуту» (2:3), а ранее переиграл «Брайтон» (2:1).

Информация для ставок

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл пять из шести последних матчей в чемпионате Англии

«Тоттенхэм» не может выиграть на выезде уже шесть матчей подряд во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл только одну встречу у «шпор» из шести последних

Шесть последних матчей команд закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды регулярно обмениваются забитыми мячами, и мы предполагаем, что в этот раз подобная ситуация также произойдет. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.