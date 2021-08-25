«Ньюпорт Каунти» — «Саутгемптон». Прогноз на матч Кубка Английской Лиги (25.08.2021)

Кубок Английской Лиги вернулся. Здесь можно найти множество матчей, на которые обязательно нужно обращать внимание, так как это идеальная возможность для того, чтобы насладиться футболом. В нынешнем сезоне английские клубы еще более агрессивные, так как им нужно защищать свою честь в таблице коэффициентов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Саутгемптон». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.63. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.75. Еще одна ставка — победа хозяев поля по 4.90.
Форма команд
«Ньюпорт» в этом сезоне выступает во второй лиге Англии. Клуб начал свои выступления неплохо, дважды обыграв своих соперников и один раз проиграв. Также команда хорошо сыграла в первом поединке Кубка Английской Лиги. В первом матче команда обыграла «Ипсвич Таун» со счетом 1:0. Клубу определенно есть куда расти, никто не будет удивлен, если он внезапно обыграет крепкий «Саутгемптон» в грядущем матче.
«Саутгемптон» выступает в Премьер-лиге, но команда не смогла порадовать болельщиков в начале сезона. Клуб не смог выиграть в первых двух играх. Это было поражение против «Эвертона» со счетом 3:1, а также ничья с «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1. К слову, ничейный исход против «Юнайтед» нельзя назвать провалом, учитывая то, как «Манчестер» уничтожил своего соперника в первой игре АПЛ.
Информация для ставок
- «Ньюпорт» выиграл три матча из последних пяти
- «Саутгемптон» не побеждает три матча кряду
- «Ньюпорт» забил четыре гола в последних пяти матчах
Прогноз
Оба клуба находятся в плохой форме, хотя «Ньюпорт» выглядит чуть лучше, чем «Саутгемптон». «Ньюпорт» играл против слабых клубов, поэтому сложно сказать, сможет ли команда побороться в поединке против «Саутгемптона». Здесь лучше присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.95.
Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход другого матча в Кубке Лиги.