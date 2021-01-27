«Нюрнберг» — «Ян Регенсбург»: прогноз на матч второй Бундеслиги (27.01.2021)

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27 января 2021, 09:57

18-й тур второй по силе лиги Германии подарит нам противостояние двух середнячков турнирной таблицы, где «Нюрнберг» принимает «Ян Регенсбург».

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдает хозяевам с коэффициентом 2.01 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Ян Регенсбурга» будет стоить 3.45, ничью можно поставить за 3.5. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.67.

Вероятность низового матча составляет 1.99 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается в 1.82.

Форма команд

Команды имеют одинаковое количество очков и располагаются друг за другом в турнирной таблице. «Нюрнберг» очень давно не посещал первую Бундеслигу и хотел бы порадовать своих болельщиков красивой игрой, но на данный момент это сделать не получается. В прошлом туре хозяева проиграли матч «Ганноверу» (2:5). От зоны вылета команду отделяет всего 5 очков.

«Ян Регенсбург» также не может похвастаться приемлемыми результатами. В январе в актив гостей можно занести лишь домашнюю победу над «Зандхаузеном» (3:1). Чтобы наладить атмосферу в команде и качество игры, команде необходимы изменения.

Информация для ставок

• Последние четыре встречи команд закончились ничьими

• «Ян Регенсбург» выиграл только один матч из последних четырех

• «Нюрнберг» забивает на своем поле восемь матчей подряд

• «Ян Регенсбург» только в двух из десяти выездных матчей смог забить больше одного гола

Прогноз

Команды находятся примерно на одинаковом уровне и не отличаются ярким, зрелищным футболом. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал меньше 2.5 мячей за 1.99.