«Одд» — «Русенборг». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (04.07.2021)

В 11-м туре чемпионата Норвегии «Русенборг» приедет в гости к «Одду», чтобы побороться за три очка. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.
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2 : 2
завершен
вчера, 19:00
Ставки букмекеров
Минимальным фаворитом в матче принято считать «Русенборг», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.6. Поставить на успех «Одда» можно по коэффициенту 2.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.4.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.95.
Форма команд
Команды находятся по соседству и в активе каждой по 15 набранных очков. «Одд» выиграл последние несколько матчей и находится в хорошей форме, что позволяет ему надеяться на успех и в этой непростой встрече. Матч обещает быть интересным не только для поклонников команд, но и для нейтральных болельщиков. В прошлом туре «Одд» обыграл на выезде «Мьендален» (2:1), а ранее на своем поле крупно победил «Тромсе» (3:0).
«Русенборг» считается одной из самых известных команд Норвегии, однако результаты команды на данный момент не могут радовать. Коллектив не выигрывает несколько матчей подряд, что привело к потере нескольких строчек в турнирной таблице. Чтобы вернуть свое прежнее место, игрокам следует играть более собранно и качественно. В прошлой игре «Русенборг» не смог распечатать ворота «Хеугесунна» (0:0), а туром ранее проиграл на выезде «Лиллестрему» (0:2).
Информация для ставок
- «Одд» выиграл три последних матча, а «Русенборг» не знает побед уже в четырех поединках подряд
- Семь из десяти последних матчей «Русенборга» закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Восемь последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»
- «Одд» выиграл только два поединка из десяти последних у «Русенборга»
Прогноз
«Русенборг» находится не в лучшей физической форме, поэтому мы предполагаем, что команда продлит свою серию без побед и в этом матче. Рекомендуем сделать ставку на победу «Одда» с форой 0 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.93.
Ранее букмекеры предложили сделать ставку на хозяев по коэффициенту 1.88 в матче «Лиллестрем» — «Мьёндален».