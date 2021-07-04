«Одд» — «Русенборг». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (04.07.2021)

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вчера, 16:01

В 11-м туре чемпионата Норвегии «Русенборг» приедет в гости к «Одду», чтобы побороться за три очка. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче принято считать «Русенборг», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.6. Поставить на успех «Одда» можно по коэффициенту 2.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.95.

Форма команд

Команды находятся по соседству и в активе каждой по 15 набранных очков. «Одд» выиграл последние несколько матчей и находится в хорошей форме, что позволяет ему надеяться на успех и в этой непростой встрече. Матч обещает быть интересным не только для поклонников команд, но и для нейтральных болельщиков. В прошлом туре «Одд» обыграл на выезде «Мьендален» (2:1), а ранее на своем поле крупно победил «Тромсе» (3:0).

«Русенборг» считается одной из самых известных команд Норвегии, однако результаты команды на данный момент не могут радовать. Коллектив не выигрывает несколько матчей подряд, что привело к потере нескольких строчек в турнирной таблице. Чтобы вернуть свое прежнее место, игрокам следует играть более собранно и качественно. В прошлой игре «Русенборг» не смог распечатать ворота «Хеугесунна» (0:0), а туром ранее проиграл на выезде «Лиллестрему» (0:2).

Информация для ставок

«Одд» выиграл три последних матча, а «Русенборг» не знает побед уже в четырех поединках подряд

Семь из десяти последних матчей «Русенборга» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Восемь последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»

«Одд» выиграл только два поединка из десяти последних у «Русенборга»

Прогноз

«Русенборг» находится не в лучшей физической форме, поэтому мы предполагаем, что команда продлит свою серию без побед и в этом матче. Рекомендуем сделать ставку на победу «Одда» с форой 0 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.93.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на хозяев по коэффициенту 1.88 в матче «Лиллестрем» — «Мьёндален».