«Ольборг» —  «Мидтьюлланд»: прогноз на матч датской Суперлиги (19.02.2021)

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18 февраля 2021, 11:26

В очередном туре датской Суперлиги встретятся «Ольборг» и «Мидтьюлланд».

Ставки букмекеров

Букмекеры советуют присмотреться к ставке на победу гостей с коэффициентом 1.80. Ничейный исход оценивают в 3.80, а победу хозяев поля в 4.40.

Форма команд

«Ольборг» находится на седьмой строчке в турнирной таблице датской Суперлиги. Клуб набрал 21 балл. За 16 матчей команда отметилась 18 забитыми мячами и 22 раза пропустила голы в свои ворота. Это не лучший сезон в исполнении «Ольборга».

«Мидтьюлланд» набрал 33 балла и занимает вторую строчку в таблице чемпионата Дании по футболу. У команды 27 забитых мячей и 17 пропущенных голов. В нынешнем сезоне клуб побеждал десять раз, трижды сыграл вничью и еще три раза проиграл. Отставание от лидера чемпионата составляет всего одно очко.

● «Ольборг» не может победить четыре матча кряду

● «Мидтьюлланд» не проигрывает в четырех матчах из пяти

● «Ольборг» пропускал в четырех из последних пяти матчей

Прогноз

Букмекеры рекомендуют сделать ставку на то, что гол в этом матче будет забит с 31-й по 45-ю минуту с коэффициентом 2.60. Также можно поставить на то, что в этом поединке будет всего три забитых мяча с коэффициентом 3.60.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Эрцгебирге» — «Бохум».