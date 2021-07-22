«Ольборг» — «Мидтьюлланд». Прогноз на матч Суперлиги Дании (24.07.2021)

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вчера, 23:37

«Ольборг» примет «Мидтьюлланд» в рамках очередного тура чемпионата Дании по футболу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали гостей. Поставить на победу «Мидтьюлланда» можно по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.60, на победу хозяев по 2.80.

Форма команд

«Ольборг» в этом сезоне сыграл один поединок. Команда находится на четвертой строчке в турнирной таблице, в активе у нее два забитых и два пропущенных мяча. Первый поединок для «Ольборга» завершился со счетом 2:2. «Ольборг» неплохо подготовился к сезону и показывал хорошие результаты в товарищеских играх, но это не спасло клуб в первом туре своего чемпионата. Команда, которая может отпустить своего игрока в чемпионат России, очень плохо играет в защите, она стабильно пропускает по одному мячу в каждой игре.

«Мидтьюлланд» плохо стартовал в нынешнем сезоне. Команда проиграла свой первый поединок в чемпионате Дании со счетом 1:2. В активе клуба — ни одного балла. В товарищеских матчах команда также не запомнилась хорошим уровнем игры и часто пропускала. Большое количество пропущенных — это проблема всех команд из чемпионата Дании, они не умеют играть в атакующий футбол.

Информация для ставок

● «Мидтьюлланд» выиграл два матча из последних пяти во всех турнирах

● «Ольборг» не проигрывает пять игр кряду во всех турнирах

● «Мидтьюлланд» пропускал в каждом матче из последних пяти

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.13.