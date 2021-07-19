«Олимпиакос» — «Нефтчи». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (21.07.2021)

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вчера, 22:06

В первом матче квалификации Лиги чемпионов, одна из самых ярких команд чемпионата Греции «Олимпиакос» принимает одного из лидеров азербайджанского футбола «Нефтчи». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот поединок.

Ставки букмекеров

Абсолютным фаворитом этого поединка является «Олимпиакос». На победу греческого клуба можно поставить по коэффициенту 1.23. Поверить в успех «Нефтчи» можно по коэффициенту 12, а ничейный исход идёт по коэффициенту 6.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.02, а низовой исход (ТМ 3) можно взять по коэффициенту 1.79.

Форма команд

«Олимпиакос» является главной силой греческого футбола и от команды всегда ждут участия в групповом этапе Лиги чемпионов. Коллектив еще далек от попадания в группу, но считается одним из самых сильный в этой квалификации. К сезону команда готовилась через товарищеские матчи, в двух последних из них «Олимпиакос» обыграл «Арис» (3:0) и «Университату Крайова» (2:0).

«Нефтчи» в прошлом сезоне стал чемпионом Азербайджана и сейчас клуб намерен зайти как можно дальше в еврокубках. Команда обладает хорошим набором игроков, однако бороться с «Олимпиакосом» будет очень сложно. Главной целью команды на этот поединок будет грамотная и эффективная оборона. В прошлом раунде квалификации Лиги чемпионов «Нефтчи» оказался сильнее «Динамо» Тбилиси (2:1, 2:1).

Информация для ставок

• Пять последних матчей «Нефтчи» заканчивались исходом «обе забьют» (включая товарищеские встречи)

• «Олимпиакос» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

• «Олимпиакос» забивает на своем поле уже 23 последних матча

• Три последних выездных матча «Нефтчи» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Олимпиакос» выглядит гораздо опытнее и сильнее своего нынешнего соперника, мы предполагаем, что греческий клуб легко пройдет в следующий раунд. Сделать ставку на победу хозяев с форой -1.5 можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход другого матча квалификации Лиги чемпионов.