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«Олимпиакос» — «Нефтчи». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (21.07.2021)

вчера, 22:06

В первом матче квалификации Лиги чемпионов, одна из самых ярких команд чемпионата Греции «Олимпиакос» принимает одного из лидеров азербайджанского футбола «Нефтчи». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.187.2916.38
Мелбет 1.17 7.10 13.50
1XBET 1.17 7.10 13.50

Ставки букмекеров

Абсолютным фаворитом этого поединка является «Олимпиакос». На победу греческого клуба можно поставить по коэффициенту 1.23. Поверить в успех «Нефтчи» можно по коэффициенту 12, а ничейный исход идёт по коэффициенту 6.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.02, а низовой исход (ТМ 3) можно взять по коэффициенту 1.79.

Форма команд

«Олимпиакос» является главной силой греческого футбола и от команды всегда ждут участия в групповом этапе Лиги чемпионов. Коллектив еще далек от попадания в группу, но считается одним из самых сильный в этой квалификации. К сезону команда готовилась через товарищеские матчи, в двух последних из них «Олимпиакос» обыграл «Арис» (3:0) и «Университату Крайова» (2:0).

«Нефтчи» в прошлом сезоне стал чемпионом Азербайджана и сейчас клуб намерен зайти как можно дальше в еврокубках. Команда обладает хорошим набором игроков, однако бороться с «Олимпиакосом» будет очень сложно. Главной целью команды на этот поединок будет грамотная и эффективная оборона. В прошлом раунде квалификации Лиги чемпионов «Нефтчи» оказался сильнее «Динамо» Тбилиси (2:1, 2:1).

Информация для ставок

• Пять последних матчей «Нефтчи» заканчивались исходом «обе забьют» (включая товарищеские встречи)
• «Олимпиакос» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
• «Олимпиакос» забивает на своем поле уже 23 последних матча
• Три последних выездных матча «Нефтчи» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Олимпиакос» выглядит гораздо опытнее и сильнее своего нынешнего соперника, мы предполагаем, что греческий клуб легко пройдет в следующий раунд. Сделать ставку на победу хозяев с форой -1.5 можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход другого матча квалификации Лиги чемпионов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.62 1.86 1.97
Мелбет 2.45 1.58
1XBET 2.45 1.58
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