«Алес» — «Монпелье». Прогноз на матч Кубка Франции (06.03.2021)

«Алес» и «Монпелье» разыграют путевку в 1/8 финала Кубка Франции. Предлагаем прогноз и обзор ставок, которые букмекеры предложили на эту встречу.
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1 : 2
завершен
06 марта 2021, 16:15
суббота
Ставки букмекеров
Очевидным фаворитом этой игры букмекеры считают «Монпелье». Сделать ставку на победу хозяев БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.33. Шансы «Алеса» одержать победу оцениваются в 8.40, а ничья котируется на отметке 5.70.
Если опираться на линию букмекера, матч получится результативным. Вариант с тоталом больше (2,5) голов идет за 1.53, меньше – 2.44.
Форма команд
На стадии 1/32 финала Кубка Франции любительский клуб «Алес» прошёл «Фабрег». Своего соперника хозяева поля обыграли со счетом 2:0. В этом сезоне турнира «Алес» стартовал с 1/128 финала. Перед вышеописанным успехом «бело-синие» также справились с любительскими командами «Панасоль» (3:0) и «Лигарье» (2:0).
«Монпелье» выступает в Кубке Франции с предыдущего тура. В нем «паладины» обыграли в гостях «Страсбур» (2:0). Этот матч стал для команды отправной точкой для выхода из затяжного кризиса. После него «Монпелье» победил в Лиге 1 «Лион» и «Ренн» (2:1), а также сыграл вничью с «Реймсом» (0:0) и «Лорьяном» (1:1). В турнирной таблице чемпионата Франции «Монпелье» расположился на седьмом месте, набрав 40 очков.
Информация для ставок
- В десяти прошлых гостевых матчах «Монпелье» одержал пять побед
- «Монпелье» не пропускал больше гола в четырех предыдущих матчах
- В 15 прошлых поединках «Алес» потерпел восемь поражений
Прогноз
У «Монпелье» не должно возникать трудностей в этом матче. «Паладины» находятся в отличной форме, а набранный запас прочности в чемпионате позволяет гостям приложить максимум усилий на кубковые соревнования. «Алесу» элементарно не хватит класса для того, чтобы дать достойный отпор сопернику.
Предлагаем ставку на победу «Монпелье» с форой (-1,5). В букмекерской конторе Мелбет такое пари можно заключить по коэффициенту 1.96.