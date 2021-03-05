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«Алес» — «Монпелье». Прогноз на матч Кубка Франции (06.03.2021)

05 марта 2021, 07:07

«Алес» и «Монпелье» разыграют путевку в 1/8 финала Кубка Франции. Предлагаем прогноз и обзор ставок, которые букмекеры предложили на эту встречу.

Франция. Кубок 2020/2021
Олимпик д'Алес
Монпелье
1 : 2
завершен
06 марта 2021, 16:15
суббота
Ставки на футбольные матчи
BetCity

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом этой игры букмекеры считают «Монпелье». Сделать ставку на победу хозяев БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.33. Шансы «Алеса» одержать победу оцениваются в 8.40, а ничья котируется на отметке 5.70.

Если опираться на линию букмекера, матч получится результативным. Вариант с тоталом больше (2,5) голов идет за 1.53, меньше – 2.44.

Форма команд

На стадии 1/32 финала Кубка Франции любительский клуб «Алес» прошёл «Фабрег». Своего соперника хозяева поля обыграли со счетом 2:0. В этом сезоне турнира «Алес» стартовал с 1/128 финала. Перед вышеописанным успехом «бело-синие» также справились с любительскими командами «Панасоль» (3:0) и «Лигарье» (2:0).

«Монпелье» выступает в Кубке Франции с предыдущего тура. В нем «паладины» обыграли в гостях «Страсбур» (2:0). Этот матч стал для команды отправной точкой для выхода из затяжного кризиса. После него «Монпелье» победил в Лиге 1 «Лион» и «Ренн» (2:1), а также сыграл вничью с «Реймсом» (0:0) и «Лорьяном» (1:1). В турнирной таблице чемпионата Франции «Монпелье» расположился на седьмом месте, набрав 40 очков.

Информация для ставок

  • В десяти прошлых гостевых матчах «Монпелье» одержал пять побед
  • «Монпелье» не пропускал больше гола в четырех предыдущих матчах
  • В 15 прошлых поединках «Алес» потерпел восемь поражений

Прогноз

У «Монпелье» не должно возникать трудностей в этом матче. «Паладины» находятся в отличной форме, а набранный запас прочности в чемпионате позволяет гостям приложить максимум усилий на кубковые соревнования. «Алесу» элементарно не хватит класса для того, чтобы дать достойный отпор сопернику.

Предлагаем ставку на победу «Монпелье» с форой (-1,5). В букмекерской конторе Мелбет такое пари можно заключить по коэффициенту 1.96.

Ставки на футбольные матчи
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
05 марта в 14:19
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Монпелье»
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