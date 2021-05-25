«Олимпик Сафи» — «Хассания». Прогноз на матч чемпионата Марокко (25.05.2021)

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сегодня, 08:09

«Олимпик Сафи» сыграет с «Хассанией» в рамках 20-го тура чемпионата Марокко. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают минимальное предпочтение «Олимпику». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход котируется в 2.85, таким же коэффициентом представлена победа «Хассании».

Форма команд

«Олимпик» набрал 23 очка и находится на десятой строчке в турнирной таблице. На счету команды шесть побед, пять ничьих и восемь поражений. В этом сезоне «Олимпик» забил 20 мячей и пропустил 28 голов. Последние матчи «Сафи» оставляют желать лучшего — 1 победа в 7 турах.

«Хассания» занимает 4-е место с 28 баллами в активе. На счету команды семь побед, столько же ничьих и четыре поражения. В нынешнем сезоне «Хассания» забила 15 голов и пропустила 11 мячей. Клуб показывает убедительные результаты в последних матчах и не пропускает больше 1 мяча за игру.

Информация для ставок

«Хассания» не проигрывает три матча кряду

«Олимпик» не побеждает три матча подряд

«Хассания» забила четыре гола в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.75.

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