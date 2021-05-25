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«Олимпик Сафи» — «Хассания». Прогноз на матч чемпионата Марокко (25.05.2021)

сегодня, 08:09

«Олимпик Сафи» сыграет с «Хассанией» в рамках 20-го тура чемпионата Марокко. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают минимальное предпочтение «Олимпику». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход котируется в 2.85, таким же коэффициентом представлена победа «Хассании».

Форма команд

«Олимпик» набрал 23 очка и находится на десятой строчке в турнирной таблице. На счету команды шесть побед, пять ничьих и восемь поражений. В этом сезоне «Олимпик» забил 20 мячей и пропустил 28 голов. Последние матчи «Сафи» оставляют желать лучшего — 1 победа в 7 турах.

«Хассания» занимает 4-е место с 28 баллами в активе. На счету команды семь побед, столько же ничьих и четыре поражения. В нынешнем сезоне «Хассания» забила 15 голов и пропустила 11 мячей. Клуб показывает убедительные результаты в последних матчах и не пропускает больше 1 мяча за игру.

Информация для ставок

  • «Хассания» не проигрывает три матча кряду
  • «Олимпик» не побеждает три матча подряд
  • «Хассания» забила четыре гола в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.75.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Армении «Арарат Ереван» — «Алашкерт».

Ставки на футбольные матчи
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:25
Возможна ничья..
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