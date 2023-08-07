«Олимпия» — «Галатасарай». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (08.08.2023)

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сегодня, 12:23

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига ставок на победу гостей предлагает коэффициент 1.65, в то время как победа «Олимпии» будет стоить 5.3. Сделать ставку на ничью предлагается по коэффициенту 3.9.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 2.15).

Форма команд

«Олимпия» Любляна является довольно скромным клубом и никогда не достигала значительных результатов в Европы. Коллектив с большим трудом прошел «Лудогорец» в прошлом раунде и теперь будет противостоять чемпиону Турции, который превосходит хозяев в подборе игроков и результатах в европейских турнирах. В последней игре «Олимпия» минимально обыграла «Лудогорец» (2:1), а в чемпионате на своем поле разгромила «Рогаску» (5:0).

«Галатасараю» также довелось непросто на прошлом этапе с «Жальгирисом», хотя турецкому клубу пророчили легких проход соперника. Теперь команде очень важно хорошо подготовиться к чемпиону Словении, чтобы не повторить тот тяжелый путь, который она прошла пару недель назад. Гости постараются уже на выезде обзавестись преимуществом и не откладывать вопрос о победителе до ответной встречи. «Галатасарай» прошел «Жальгирис» в последних двух матчах со счетом (1:0, 2:2).

Информация для ставок

«Галатасарай» выиграл лишь два поединка из шести последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Олимпии» закончились исходом «обе забьют»

«Галатасарай» забивал в девяти из десяти последних мачтах на выезде во всех турнирах

Прогноз

Обе команды на данном этапе показывают достойный и интересный футбол. Предполагаем, что встреча будет интересной, а клубы смогут отличиться в воротах друг друга минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.