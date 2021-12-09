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«Омония» — «Кайрат». Прогноз на матч Лиги Конференций (09.12.2021)

сегодня, 10:50

«Омония» примет «Кайрат» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Конференций. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.023.483.63
Фонбет 2.18 3.45 3.30
Мелбет 2.30 3.46 3.02
1XBET 2.30 3.46 3.02
BetBoom 2.32 3.34 3.13

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Омонию». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.02. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа гостей в 3.60.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.70.

Форма команд

«Омония» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба три балла. У команды ни одной победы, три ничейных результат и два поражения. Всего коллектив забил пять и пропустил десять голов. В последних матчах в группе Н у «Омонии» не получается игра, команда сыграла вничью с «Карабахом», а также дважды не смогла обыграть «Базель», сыграв вничью и проиграв.

«Кайрат» замыкает турнирную таблицу группы Н, в активе клуба один балл. Коллектив из Республики Казахстан проиграл четыре встречи и один раз сыграл вничью. Всего у «Кайрата» шесть забитых и 11 пропущенных голов. В последних поединках «Кайрат» проиграл «Базелю» и дважды уступил «Карабаху».

Информация для ставок

  • «Кайрат» выиграл три матча из последних пяти
  • «Омония» не проигрывает вот уже пять игр кряду
  • У «Кайрата» девять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей меньше 2.5 по коэффициенту 1.95. Команды находятся не в той форме, чтобы соревноваться, кто из них больше забьет в конкретном матче. Сложно назвать явного фаворита в грядущей встрече.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.71 1.45 1.92 1.88 1.54 2.46
Мелбет 1.92 1.95
1XBET 1.92 1.95
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shlomo
shlomo
сегодня в 13:16
Хозяева не проиграют
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