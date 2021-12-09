«Омония» — «Кайрат». Прогноз на матч Лиги Конференций (09.12.2021)

«Омония» примет «Кайрат» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Конференций. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.
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сегодня, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Омонию». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.02. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа гостей в 3.60.
Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.70.
Форма команд
«Омония» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба три балла. У команды ни одной победы, три ничейных результат и два поражения. Всего коллектив забил пять и пропустил десять голов. В последних матчах в группе Н у «Омонии» не получается игра, команда сыграла вничью с «Карабахом», а также дважды не смогла обыграть «Базель», сыграв вничью и проиграв.
«Кайрат» замыкает турнирную таблицу группы Н, в активе клуба один балл. Коллектив из Республики Казахстан проиграл четыре встречи и один раз сыграл вничью. Всего у «Кайрата» шесть забитых и 11 пропущенных голов. В последних поединках «Кайрат» проиграл «Базелю» и дважды уступил «Карабаху».
Информация для ставок
- «Кайрат» выиграл три матча из последних пяти
- «Омония» не проигрывает вот уже пять игр кряду
- У «Кайрата» девять забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей меньше 2.5 по коэффициенту 1.95. Команды находятся не в той форме, чтобы соревноваться, кто из них больше забьет в конкретном матче. Сложно назвать явного фаворита в грядущей встрече.