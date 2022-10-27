«Оренбург» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (28.10.2022)

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вчера, 08:27

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Оренбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Факела» оценивается за 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Оренбург» старается держаться ближе к середине турнирной таблицы и на данный момент у команды получается выглядеть уверенно после практически половины сезона. Коллектив расположился на девятом месте с 16 баллами, однако они опережают зону вылета всего на четыре пункта. Два последних матча «Оренбурга» завершились ничьей с ЦСКА в чемпионате (2:2) и победой в кубке над «Ахматом» (4:2).

«Факел» продолжает собирать ничейные результаты в чемпионате России и это мешает им подняться выше по турнирной таблице. Перед стартом очередного тура коллектив из Воронежа идет на 13 позиции с 12 баллами в активе, что нельзя назвать удовлетворительным результатом. В прошлой игре РПЛ «Факел» разошелся миром с «Ростовом», а в кубке страны уступил «Спартаку» (1:2).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Факела» в РПЛ завершились ничейным результатом

завершились ничейным результатом «Оренбург» не проигрывает на своем стадионе уже восемь матчей подряд

«Факел» выиграл две последние встречи на поле «Оренбурга»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды имеют проблемы с игрой и не всегда могут переломить ход игры. Предполагаем, что матч будет длиться до одной ошибки, а следовательно, большого количества мячей зрители не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.