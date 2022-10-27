«Оренбург» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (28.10.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Оренбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Факела» оценивается за 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.
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сегодня, 17:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.
Форма команд
«Оренбург» старается держаться ближе к середине турнирной таблицы и на данный момент у команды получается выглядеть уверенно после практически половины сезона. Коллектив расположился на девятом месте с 16 баллами, однако они опережают зону вылета всего на четыре пункта. Два последних матча «Оренбурга» завершились ничьей с ЦСКА в чемпионате (2:2) и победой в кубке над «Ахматом» (4:2).
«Факел» продолжает собирать ничейные результаты в чемпионате России и это мешает им подняться выше по турнирной таблице. Перед стартом очередного тура коллектив из Воронежа идет на 13 позиции с 12 баллами в активе, что нельзя назвать удовлетворительным результатом. В прошлой игре РПЛ «Факел» разошелся миром с «Ростовом», а в кубке страны уступил «Спартаку» (1:2).
Информация для ставок
- Пять последних матчей «Факела» в РПЛ завершились ничейным результатом
- «Оренбург» не проигрывает на своем стадионе уже восемь матчей подряд
- «Факел» выиграл две последние встречи на поле «Оренбурга»
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды имеют проблемы с игрой и не всегда могут переломить ход игры. Предполагаем, что матч будет длиться до одной ошибки, а следовательно, большого количества мячей зрители не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.