«Осасуна» — «Альмерия». Прогноз на матч чемпионата Испании (04.01.2024)

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вчера, 19:14

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Осасуна». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Альмерии» оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Осасуна» держится ближе к середине турнирной таблицы чемпионата Испании и вряд ли думает о еврокубках. Команда занимает 12 место с 19 баллами и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. В поединке с последней командой Ла Лиги от хозяев ждут уверенной победы и важных трех баллов. Два последних матча «Осасуны» завершились поражением от «Мальорки» и минимальной победой с «Райо Вальекано» (1:0).

«Альмерия» не может исправить ситуацию и за пол сезона смогла набрать всего пять очков. Команда идет на самом дне турнирной таблицы и является главным претендентом на вылет. Исправлять ситуацию необходимо уже сейчас, иначе потом разрыв будет катастрофический. В прошлом туре чемпионата «Альмерия» на выезде проиграла «Барселоне» (2:3), а ранее поделила очки с «Мальоркой» (0:0).

Информация для ставок

«Осасуна» выиграла лишь два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Альмерия» проиграла девять из десяти последних матчей на выезде

«Осасуна» выиграла четыре из пяти последних встреч с «Альмерией»

Прогноз

Команды нуждаются в очках, и каждая преследует свои цели в нынешнем сезоне. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее и рекомендуем сделать ставку на «Осасуну» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.