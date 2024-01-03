«Осасуна» — «Альмерия». Прогноз на матч чемпионата Испании (04.01.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Осасуна». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Альмерии» оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.
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сегодня, 19:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.
Форма команд
«Осасуна» держится ближе к середине турнирной таблицы чемпионата Испании и вряд ли думает о еврокубках. Команда занимает 12 место с 19 баллами и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. В поединке с последней командой Ла Лиги от хозяев ждут уверенной победы и важных трех баллов. Два последних матча «Осасуны» завершились поражением от «Мальорки» и минимальной победой с «Райо Вальекано» (1:0).
«Альмерия» не может исправить ситуацию и за пол сезона смогла набрать всего пять очков. Команда идет на самом дне турнирной таблицы и является главным претендентом на вылет. Исправлять ситуацию необходимо уже сейчас, иначе потом разрыв будет катастрофический. В прошлом туре чемпионата «Альмерия» на выезде проиграла «Барселоне» (2:3), а ранее поделила очки с «Мальоркой» (0:0).
Информация для ставок
- «Осасуна» выиграла лишь два матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Альмерия» проиграла девять из десяти последних матчей на выезде
- «Осасуна» выиграла четыре из пяти последних встреч с «Альмерией»
Прогноз
Команды нуждаются в очках, и каждая преследует свои цели в нынешнем сезоне. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее и рекомендуем сделать ставку на «Осасуну» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.