«Осасуна» — «Гранада». Прогноз на матч Ла Лиги (24.01.2021)

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24 января 2021, 00:09

24 января «Осасуна» встретится на своем поле с «Гранадой» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Осасуна», по мнению букмекеров, считается фаворитом этого противостояния. На победу хозяев поля рекомендуется поставить по коэффициенту 2.57. Победу «Гранады» оценивают в 3.19. На ничейный исход можно поставить за 2.97. «Осасуна», несмотря на плохую форму, может преподнести сюрприз.

Форма команд

«Осасуна» переживает не самые лучшие времена, клуб находится на 19-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе всего 16 очков. Тем не менее у команды есть хорошие шансы выбраться из подвала, но для этого необходимо обыграть «Гранаду». Свой последний матч испанский клуб сыграл вничью со счетом 1:1 с «Валенсией».

«Гранада» находится на седьмой строчке в турнирной таблице с 28 баллами в активе. Несмотря на положение в таблице, эта команда считается аутсайдером в противостоянии с «Осасуной», по мнению букмекеров. Это можно объяснить жаждой хозяев поля к очкам. Свой последний матч «Гранада» сыграла вничью со счетом 2:2 с «Вильярреалом».

Информация для ставок

«Гранада» пропустила 31 мяч в нынешнем сезоне и является одной из худших команд по этому показателю

«Гранада» выиграла в трех из последних пяти матчей

«Осасуна» выиграла два матча и еще дважды сыграла вничью в последних пяти встречах

Прогноз

Букмекеры БК Мелбет сделали свой прогноз на грядущий поединок и считают, что победителем этой встречи будет «Осасуна», которой очень нужны очки.

Также рекомендуется сделать ставку на то, что в обоих таймах будет забито меньше 1,5 голов. Коэффициент — 2.20.

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