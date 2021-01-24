«Осасуна» — «Гранада». Прогноз на матч Ла Лиги (24.01.2021)

24 января «Осасуна» встретится на своем поле с «Гранадой» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на грядущий поединок.
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3 : 1
завершен
24 января 2021, 16:00
воскресенье
Ставки букмекеров
«Осасуна», по мнению букмекеров, считается фаворитом этого противостояния. На победу хозяев поля рекомендуется поставить по коэффициенту 2.57. Победу «Гранады» оценивают в 3.19. На ничейный исход можно поставить за 2.97. «Осасуна», несмотря на плохую форму, может преподнести сюрприз.
Форма команд
«Осасуна» переживает не самые лучшие времена, клуб находится на 19-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе всего 16 очков. Тем не менее у команды есть хорошие шансы выбраться из подвала, но для этого необходимо обыграть «Гранаду». Свой последний матч испанский клуб сыграл вничью со счетом 1:1 с «Валенсией».
«Гранада» находится на седьмой строчке в турнирной таблице с 28 баллами в активе. Несмотря на положение в таблице, эта команда считается аутсайдером в противостоянии с «Осасуной», по мнению букмекеров. Это можно объяснить жаждой хозяев поля к очкам. Свой последний матч «Гранада» сыграла вничью со счетом 2:2 с «Вильярреалом».
Информация для ставок
- «Гранада» пропустила 31 мяч в нынешнем сезоне и является одной из худших команд по этому показателю
- «Гранада» выиграла в трех из последних пяти матчей
- «Осасуна» выиграла два матча и еще дважды сыграла вничью в последних пяти встречах
Прогноз
Букмекеры БК Мелбет сделали свой прогноз на грядущий поединок и считают, что победителем этой встречи будет «Осасуна», которой очень нужны очки.
Также рекомендуется сделать ставку на то, что в обоих таймах будет забито меньше 1,5 голов. Коэффициент — 2.20.
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