«Осер» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (17.02.2023)

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сегодня, 11:28

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Лиона» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.78 Ничейный результат котируется по 3.8, а победа «Осера» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.85. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 1.77.

Форма команд

«Осер» продолжает находиться в зоне вылета и два набранных балла в последних турах ничего кардинально изменить не могли. Клуб давно не побеждает и идет на предпоследнем месте с набранными 15 баллами, что на три очкам меньше, чем у двух конкурентов. В прошлой игре «Осер» сыграл вничью с «Анже» (1:1), а ранее проиграл в кубке Франции «Родез» (2:3).

«Лион» смог наладить свою игру и в последних матчах практически не проигрывал, что дает повод для оптимизма болельщикам. Тем не менее, команда идет все еще на девятом месте с 35 очками и от зоны еврокубков ее отделяет пять пунктов. Таким образом, гостям очень нужна победа, поэтому зрители увидят мотивированный коллектив. Два последних матча «Лиона» завершились победой над «Лансом» в чемпионате (2:1) и успех с «Лиллем» в кубке Франции в серии пенальти (3:2).

Информация для ставок

«Осер» выиграл только одну встречу из десяти последних матчей во всех турнирах в основное время

«Лион» выиграл шесть из десяти последних матчей на выезде

«Осер» проиграл три последних поединка «Лиону»

Четыре последние встречи между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Лион» является фаворитом в этой встрече и настроен побеждать. Предполагаем, что у гостей не будет проблем в этой встрече и рекомендуем сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.78.