«Осер» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (17.02.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Лиона» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.78 Ничейный результат котируется по 3.8, а победа «Осера» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.4.
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17 февраля 2023, 23:00
пятница
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.85. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 1.77.
Форма команд
«Осер» продолжает находиться в зоне вылета и два набранных балла в последних турах ничего кардинально изменить не могли. Клуб давно не побеждает и идет на предпоследнем месте с набранными 15 баллами, что на три очкам меньше, чем у двух конкурентов. В прошлой игре «Осер» сыграл вничью с «Анже» (1:1), а ранее проиграл в кубке Франции «Родез» (2:3).
«Лион» смог наладить свою игру и в последних матчах практически не проигрывал, что дает повод для оптимизма болельщикам. Тем не менее, команда идет все еще на девятом месте с 35 очками и от зоны еврокубков ее отделяет пять пунктов. Таким образом, гостям очень нужна победа, поэтому зрители увидят мотивированный коллектив. Два последних матча «Лиона» завершились победой над «Лансом» в чемпионате (2:1) и успех с «Лиллем» в кубке Франции в серии пенальти (3:2).
Информация для ставок
- «Осер» выиграл только одну встречу из десяти последних матчей во всех турнирах в основное время
- «Лион» выиграл шесть из десяти последних матчей на выезде
- «Осер» проиграл три последних поединка «Лиону»
- Четыре последние встречи между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Лион» является фаворитом в этой встрече и настроен побеждать. Предполагаем, что у гостей не будет проблем в этой встрече и рекомендуем сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.78.