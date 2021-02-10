«Осер» — «Марсель». Прогноз на матч Кубка Франции (10.02.2021)

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сегодня, 06:38

В 1/32 финала Кубка Франции «Марсель» на выезде сыграет против «Осера». Представляем прогноз и обзор котировок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают преимущество гостям. Поставить на победу «Марселя» компания Фонбет предлагает с коэффициентом 1.90. Вероятность домашней победы «Осера» оценивается в 3.78, ничья котируется в 3.62.

На результативность игры БК предложила практически равную линию. Ставки с тоталом больше 2,5 голов принимаются за 1.91, меньше – 1.93.

Форма команд

С 2012 года «Осер» не выступает в высшем лиге Франции. В текущем сезоне «бело-голубые» ведут борьбу за то, чтобы вернуться в элиту. На данный момент команда занимает пятое место второго дивизиона, которое дает возможность сыграть в турнире плей-офф. На предыдущей стадии Кубка Франции «Осер» с минимальным счетом обыграл на домашней арене «Труа».

«Марсель» со скандалом уволил Андре Виллаша-Боаша, но от этого результаты команды не улучшились. В прошлом туре Лиги 1 провансальцы уступили на своем поле ПСЖ (0:2), потерпев уже четвёртое поражение в пяти последних играх. 7 февраля «Марсель» побеждал в гостях «Ланс» со счетом 2:0, но удержать преимущество не сумел – ничья 2:2.

Информация для ставок

«Осер» не побеждал в трех из пяти прошлых матчей

«Марсель» выиграл два из пяти предыдущих поединков с «Осером»

В двух предыдущих очных встречах команд сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

Несмотря на кризис и плохие результаты, «Марсель» заметно превосходит «Осер» в классе. Благодаря лучшему подбору исполнителей и мотивации прервать череду неудач гости должны побеждать и шагать в следующий тур Кубка.

Предлагаем поставить на победу «Марселя» с коэффициентом 1.90 в букмекерской конторе Фонбет.