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«Осер» — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги 1 (21.05.2023)

вчера, 20:52
ПСЖ

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. В случае победы «Осера», зайдет коэффициент 7.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle7.715.521.39
Pari 7.60 5.30 1.38

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.55 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.45. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Осер» не может выиграть уже несколько туров подряд в чемпионате Франции и это грозит клубу вылетом в нижний дивизион. Сейчас еще клуб располагается на последнем спасительном 16 месте с 34 баллами, но отрыв от ближайшего соперника составляет всего один пункт. Даже ничья в домашней встрече с «ПСЖ» стала бы неплохим результатом для хозяев. В прошлом туре «Осер» уступил на выезде «Бресту» (0:1), а ранее сыграл вничью с «Клермоном» (1:1).

«ПСЖ» выглядит не лучшим образом в нынешнем сезоне, но даже такой форма парижан хватает для лидерства в Лиге 1. Коллектив идет на первом месте с 81 баллом и на шесть пунктов опережает «Ланс». Коллективу нужно побеждать команду из низов турнирной таблицы, чтобы еще больше не обострить интригу в борьбе за чемпионство. В последнем туре «ПСЖ» разгромил на своем поле «Аяччо» (5:0), а ранее одолел на выезде «Труа» (3:1).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Осера» завершились исходом «обе забьют»
  • «ПСЖ» выиграл пять последних поединков на выезде подряд в рамках Лиги 1
  • «ПСЖ» выиграл три из пяти последних встреч с «Осером» при одном поражении

Прогноз

«ПСЖ» обязан выигрывать у «Осера», ведь еще не решил все свои задачи в чемпионате до конца. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.25 1.24 2.50 1.58 1.95 1.93
Pari 2.40 1.60
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:37
Псж выиграет и тб 2,5 !
Gahi
Gahi
вчера в 22:58
В этом матче ожидается что обе команды будут стремиться чтобы забить. Фаворитом являются этого матча гости, но хозяева понимают что нужно цепляться и бороться в каждой игре за очки. Так что тотал больше 3,5 и обе команды забьют. Удачи
Гость
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