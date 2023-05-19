«Осер» — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги 1 (21.05.2023)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. В случае победы «Осера», зайдет коэффициент 7.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.3.
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завтра, 21:45
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.55 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.45. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Осер» не может выиграть уже несколько туров подряд в чемпионате Франции и это грозит клубу вылетом в нижний дивизион. Сейчас еще клуб располагается на последнем спасительном 16 месте с 34 баллами, но отрыв от ближайшего соперника составляет всего один пункт. Даже ничья в домашней встрече с «ПСЖ» стала бы неплохим результатом для хозяев. В прошлом туре «Осер» уступил на выезде «Бресту» (0:1), а ранее сыграл вничью с «Клермоном» (1:1).
«ПСЖ» выглядит не лучшим образом в нынешнем сезоне, но даже такой форма парижан хватает для лидерства в Лиге 1. Коллектив идет на первом месте с 81 баллом и на шесть пунктов опережает «Ланс». Коллективу нужно побеждать команду из низов турнирной таблицы, чтобы еще больше не обострить интригу в борьбе за чемпионство. В последнем туре «ПСЖ» разгромил на своем поле «Аяччо» (5:0), а ранее одолел на выезде «Труа» (3:1).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Осера» завершились исходом «обе забьют»
- «ПСЖ» выиграл пять последних поединков на выезде подряд в рамках Лиги 1
- «ПСЖ» выиграл три из пяти последних встреч с «Осером» при одном поражении
Прогноз
«ПСЖ» обязан выигрывать у «Осера», ведь еще не решил все свои задачи в чемпионате до конца. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.