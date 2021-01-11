«Остенде» — «Эйпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (12.01.2021)

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11 января 2021, 21:27

«Остенде» встречается с «Эйпеном» в рамках чемпионата Бельгии. Удастся ли хозяевам справиться с поставленными целями и добыть три очка? Ответ в нашем прогнозе.

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет выставлены следующие котировки на эту встречу. Победа «Остенде» доступна за 1.99, ничья находится на отметке 3.76, а триумф команды гостей можно взять за 3.55.

Тотал в этом противостоянии доступен котировкой 2,5 мяча. Больше можно взять за 1.75, а меньше доступно за 2.19.

Форма команд

«Остенде» является фаворитом предстоящего поединка, так как команда выиграла два последних матча — «Хеверли Лувен» (2:1) и «Шарлеруа» (3:2). Эти триумфы позволили команде подняться на девятое место в турнирной таблице.

«Эйпен» сумел в прошлом туре прервать серию из трех поражений, обыграв «Серкль Брюгге» (2:1). На текущий момент «Эйпен» занимает в таблице 13-е место. Отрыв от зоны вылета составляет пять зачетных пунктов. Пожалуй, максимум для этого клуба в рамках этого сезона, это избежать борьбы за вылет.

Информация для ставок

«Остенде» выиграл в семи из 10 последних домашних матчей

«Эйпен» победил в трех из 10 последних выездных встреч

«Остенде» не выигрывает на протяжении уже четырех последних очных встреч команд

Прогноз

По нашему мнению, хозяева сумеют переломить неудачную для себя статистику ближайших поединков с «Эйпеном» и добыть столь важные для себя три очка. Гости в последних встречах далеки от стабильности в своей игре. Увидим ли мы триумф фаворита, ответ даст матч.

Ставка на победу «Остенде» с коэффициентом 1.99 выглядит привлекательным решением для пари.