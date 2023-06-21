«Остин» — «Даллас». Прогноз на матч МЛС (22.06.2023)

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вчера, 17:06

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Далласа» могут поставить за 3.75. Коэффициент на ничью составляет 3.5.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.95, в то время как низовой исход оценивается по 1.85. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Даллас» идет в группе лидеров западной конференции и очень хочет подняться выше пятого места, на котором сейчас находится. В активе клуба 26 очков, что всего на три пункта меньше, чем у лидера «Сент-Луис Сити». В выездной встрече с «Остином», гости постараются использовать свои сильные стороны и добиться победы. В двух последних матчах МЛС «Даллас» проиграл на выезде «Портленд Тимберс» (0:1) и одолел на своем поле «Сент-Луис Сити» (2:0).

«Остин» неудачно выступает в нынешнем сезоне, но от зоны плей-офф его отделяют всего два пункта, поэтому не все потеряно. Коллектив располагается на 12 месте с 19 очками и постарается воспользоваться преимуществом домашнего стадионе, чтобы добиться успеха в игре с непростым соперником. В прошлом туре «Остин» крупно проиграл на выезде «Спортинг Канзас-Сити» (1:4), а ранее уступил «Реал Солт-Лейк» (1:2).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Остина» завершились исходом «обе забьют»

«Даллас» выиграл два поединка из десяти последних на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках и решают разные задачи в чемпионате. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. Предполагаем, что зрители увидят забитые мячи в исполнении обоих коллективов.