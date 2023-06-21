«Остин» — «Даллас». Прогноз на матч МЛС (22.06.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Далласа» могут поставить за 3.75. Коэффициент на ничью составляет 3.5.
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.95, в то время как низовой исход оценивается по 1.85. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Даллас» идет в группе лидеров западной конференции и очень хочет подняться выше пятого места, на котором сейчас находится. В активе клуба 26 очков, что всего на три пункта меньше, чем у лидера «Сент-Луис Сити». В выездной встрече с «Остином», гости постараются использовать свои сильные стороны и добиться победы. В двух последних матчах МЛС «Даллас» проиграл на выезде «Портленд Тимберс» (0:1) и одолел на своем поле «Сент-Луис Сити» (2:0).
«Остин» неудачно выступает в нынешнем сезоне, но от зоны плей-офф его отделяют всего два пункта, поэтому не все потеряно. Коллектив располагается на 12 месте с 19 очками и постарается воспользоваться преимуществом домашнего стадионе, чтобы добиться успеха в игре с непростым соперником. В прошлом туре «Остин» крупно проиграл на выезде «Спортинг Канзас-Сити» (1:4), а ранее уступил «Реал Солт-Лейк» (1:2).
Информация для ставок
- Четыре последних матча «Остина» завершились исходом «обе забьют»
- «Даллас» выиграл два поединка из десяти последних на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Обе команды нуждаются в очках и решают разные задачи в чемпионате. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. Предполагаем, что зрители увидят забитые мячи в исполнении обоих коллективов.