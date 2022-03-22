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Бразилия – Чили. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2022)

вчера, 13:45
Бразилия

Ставки букмекеров

Эксперты смело прогнозируют победу Бразилии. Заключить пари с таким условием в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 1.42. Для сравнения шансы Чили набрать три очка оцениваются в 7.00, а заключить пари на ничью можно по котировке 4.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.434.528.39
Фонбет 1.43 4.30 8.00
Мелбет 1.47 4.54 8.60
1XBET 1.47 4.54 8.60

Если анализировать линию голов, то здесь аналитики отдают предпочтение низовому формату. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.90, ТБ(2,5) – 1.95.

Форма команд

Бразилия заблаговременно получила путевку в Катар. За 15 матчей квалификации сборная набрала 39 голов, одержав 12 побед и три ничьи.

Отдельно стоит выделить бразильскую защиту, которая пропустила только пять мячей, а атака подопечных Тите организовала 32 гола. Отметим, что в минувшем туре отбора Бразилия крупно победила дома Парагвай (4:0).

Чили находится на шестой позиции рейтинга. Команда рискует не поехать на Чемпионат мира. Чтобы сыграть хотя бы в стыковых матчах, сборной за два тура нужно ликвидировать гандикап от пятой строчки, который составляет два очка.

После поражений от Эквадора (0:2) и Аргентины (1:2) футболисты сборной Чили одержали результативную победу в гостях у Боливии (3:2), которая стала для команды пятой в текущем отборе.

Информация для ставок

  • Бразилия побеждала Чили в 3 последних очных встречах
  • В 7 домашних матчах отбора Бразилия пропустила всего один гол
  • Бразилия не пропускала голы в 4 из последних 5 матчей на своем поле

Прогноз

Сборной Чили сложно будет справиться с надежной защитой Бразилии, которая практически не ошибается в отборочном цикле. Поэтому, предлагаем поставить на победу хозяев и ТМ(4,5) голов по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.53 1.84 2.04 1.45 2.88
Фонбет 1.80 2.00
Мелбет 1.90 2.05
1XBET 1.90 2.05
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:38
Чили нужна победа поэтому они сделают всё чтобы её одержать. Победа Чили и тотал меньше 2,5. Удачи
7g96uq6muu8f
7g96uq6muu8f
вчера в 18:49
Бразилия выиграет матч.
izrafel
izrafel
вчера в 17:55
Статистика личных встреч явно в пользу хозяев. За последние 20 дуэлей чилийцы одержали всего 2 победы, обе на своем поле. В рамках квалификации на ЧМ "красно-синие" вообще ни разу в своей истории не побеждали в Бразилии. Учитывая текущую форму обеих сборных, эту печальную серию гости вряд ли прервут. Почем не жду обилия голов в матче? Тут все просто. Чилийцам нужны очки, желательно 3, но раскрываться они точно не станут, для них это будет самоубийством. Главная задача - любыми способами сохранить ворота сухими. Скорее всего они пропустят, но вряд ли много.
k6muea62d7bt
k6muea62d7bt
вчера в 17:40
Бразилия одержит победу.
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