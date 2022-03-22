Бразилия – Чили. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2022)

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вчера, 13:45

Ставки букмекеров

Эксперты смело прогнозируют победу Бразилии. Заключить пари с таким условием в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 1.42. Для сравнения шансы Чили набрать три очка оцениваются в 7.00, а заключить пари на ничью можно по котировке 4.20.

Если анализировать линию голов, то здесь аналитики отдают предпочтение низовому формату. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.90, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

Бразилия заблаговременно получила путевку в Катар. За 15 матчей квалификации сборная набрала 39 голов, одержав 12 побед и три ничьи.

Отдельно стоит выделить бразильскую защиту, которая пропустила только пять мячей, а атака подопечных Тите организовала 32 гола. Отметим, что в минувшем туре отбора Бразилия крупно победила дома Парагвай (4:0).

Чили находится на шестой позиции рейтинга. Команда рискует не поехать на Чемпионат мира. Чтобы сыграть хотя бы в стыковых матчах, сборной за два тура нужно ликвидировать гандикап от пятой строчки, который составляет два очка.

После поражений от Эквадора (0:2) и Аргентины (1:2) футболисты сборной Чили одержали результативную победу в гостях у Боливии (3:2), которая стала для команды пятой в текущем отборе.

Информация для ставок

Бразилия побеждала Чили в 3 последних очных встречах

В 7 домашних матчах отбора Бразилия пропустила всего один гол

Бразилия не пропускала голы в 4 из последних 5 матчей на своем поле

Прогноз

Сборной Чили сложно будет справиться с надежной защитой Бразилии, которая практически не ошибается в отборочном цикле. Поэтому, предлагаем поставить на победу хозяев и ТМ(4,5) голов по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.