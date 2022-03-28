Венесуэла – Колумбия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (30.03.2022)

Ставки букмекеров
В предстоящей игре букмекеры ожидают успех колумбийской сборной. Поставить на победу гостей БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.68. Для сравнения шансы Венесуэлы одержать викторию оцениваются в 5.30, а на ничью можно поставить по котировке 3.76.
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завтра, 02:30
Если же рассматривать линию голов, то в ней с перевесом идут ставки на низовой формат. Сыграть ТМ(2,5) мячей можно по котировке 1.72, ТБ(2,5) – 2.10.
Форма команд
Венесуэла замыкает турнирную таблицу отборочного цикла в Южной Америке. За 17 проведенных туров сборная набрала только 10 очков, установив такие показатели успешности: три победы, одна ничья и 13 поражений.
Выделим, что атака венесуэльской сборной смогла организовать только 14 забитых голов, а в предыдущем туре квалификации сборная без особых шансов проиграла в гостях Аргентине (0:3).
У Колумбии сохраняются небольшие шансы отправиться на ЧМ-2022. На данный момент сборная занимает шестое место в отборе, претендуя на стыковые игры. Чтобы принять в них участие, колумбийцам нужно брать максимум очков в предстоящие игре. Но и одной победы для команды мало – следует ожидать осечки Перу в домашней встрече против Парагвая.
Отметим, что по ходу отбора колумбийская команда одержала четыре победы и восемь раз сыграла вничью, проиграв, при этом пять поединков своим оппонентам. В минувшем туре была зафиксирована крупная победа над Боливией (3:0) в родных стенах.
Информация для ставок
- Колумбия не проигрывала в 6 прошлых матчах с Венесуэлой – по 3 победы и ничьи
- Венесуэла проиграла 3 из последних 5 домашних матчей квалификации
- Команды сыграли на ТМ(2,5) голов в 9 прошлых матчах на поле Венесуэлы
Прогноз
Мотивация и положительная статистика очных встреч с Венесуэлой должны помочь гостям в этой игре. Предлагаем ставку на победу Колумбии по коэффициенту 1.68 в БК Фонбет.
На минувшем Кубке Америки сборная Колумбии добыла третье место – в матче за бронзу подопечные Рейнальдо Руэда обыграли Перу (3:2), что принесло такой успех. В отборочном турнире на ЧМ-2022 «желто-синие» пока не радуют, при этом шансы на поездку в Катар пока не потеряли.....
В этой игре я отдаю предпочтение сборной Колумбии, которая здорово выглядела в последнем матче. Более того, у гостей огромная турнирная мотивация, что добавит им шансов на успех. Предполагаю уверенную победу гостей за счет класса исполнителей и огромного желания. Мой прогноз — азиатская фора (-1) на Колумбию
На минувшем Кубке Америки сборная Колумбии добыла третье место – в матче за бронзу подопечные Рейнальдо Руэда обыграли Перу (3:2), что принесло такой успех. В отборочном турнире на ЧМ-2022 «желто-синие» пока не радуют, при этом шансы на поездку в Катар пока не потеряли.....
В этой игре я отдаю предпочтение сборной Колумбии, которая здорово выглядела в последнем матче. Более того, у гостей огромная турнирная мотивация, что добавит им шансов на успех. Предполагаю уверенную победу гостей за счет класса исполнителей и огромного желания. Мой прогноз — азиатская фора (-1) на Колумбию