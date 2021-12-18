«Оуд-Хеверли» — «Стандард». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (19.12.2021)

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18 декабря 2021, 23:00

В 20-м туре высшей лиги Бельгии «Оуд-Хеверли» ждет в гости «Стандард». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Оуд-Хеверли». Команда играет на своем поле, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Стандарда» оценивается в 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Стандард» держится в середине турнирной таблицы и пытается пробиться в зону плей-офф. Команда набрала 23 очка и располагается на 11-м месте. Коллектив отстает от восьмого места, дающего право сыграть в плей-офф, всего на пять пунктов. Последние две встречи «Стандарда» завершились победой над «Антверпеном» (3:2) и поражением от «Гента» (1:3).

«Оуд-Хеверли» набрал всего три очка в последних пяти поединках высшей лиге Бельгии, что отнюдь не может радовать болельщиков. Коллектив постепенно опускается все ниже по турнирной таблице. Перед стартом очередного тура он находится на 15-й позиции с 20 набранными очками, а от зоны вылета его отделяет всего три балла. В прошлом туре чемпионата «Оуд-Хеверли» проиграл «Брюгге» (1:4), а немного ранее уступил «Кортрейку» (1:2).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Оуд-Хеверли» завершились исходом «обе забьют»

«Стандард» проиграл только три матча из десяти последних на выезде во всех турнирах

Четыре из шести последних личных встреч клубов закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Стандард» выиграл три из пяти последних матчей на выезде с «Оуд-Хеверли»

Прогноз

Предполагаем, что этот матч будет очень интересным и богатым на события. Вероятнее всего, в игре между не самыми стабильными командами зрители смогут увидеть большое количество голов. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.