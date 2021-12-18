ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыБельгия. Про-Лига 2021/2022

«Оуд-Хеверли» — «Стандард». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (19.12.2021)

18 декабря 2021, 23:00

В 20-м туре высшей лиги Бельгии «Оуд-Хеверли» ждет в гости «Стандард». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Оуд-Хеверли
Стандард
2 : 1
завершен
19 декабря 2021, 23:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Оуд-Хеверли». Команда играет на своем поле, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Стандарда» оценивается в 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Стандард» держится в середине турнирной таблицы и пытается пробиться в зону плей-офф. Команда набрала 23 очка и располагается на 11-м месте. Коллектив отстает от восьмого места, дающего право сыграть в плей-офф, всего на пять пунктов. Последние две встречи «Стандарда» завершились победой над «Антверпеном» (3:2) и поражением от «Гента» (1:3).

«Оуд-Хеверли» набрал всего три очка в последних пяти поединках высшей лиге Бельгии, что отнюдь не может радовать болельщиков. Коллектив постепенно опускается все ниже по турнирной таблице. Перед стартом очередного тура он находится на 15-й позиции с 20 набранными очками, а от зоны вылета его отделяет всего три балла. В прошлом туре чемпионата «Оуд-Хеверли» проиграл «Брюгге» (1:4), а немного ранее уступил «Кортрейку» (1:2).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Оуд-Хеверли» завершились исходом «обе забьют»
  • «Стандард» проиграл только три матча из десяти последних на выезде во всех турнирах
  • Четыре из шести последних личных встреч клубов закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Стандард» выиграл три из пяти последних матчей на выезде с «Оуд-Хеверли»

Прогноз

Предполагаем, что этот матч будет очень интересным и богатым на события. Вероятнее всего, в игре между не самыми стабильными командами зрители смогут увидеть большое количество голов. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.76 1.69 2.17
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021 Комментарии12
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
08 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футбол
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября 2021 Комментарии25
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноября 2021Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии6
Все комментарии
Gahi
Gahi
19 декабря 2021 в 02:35
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5 и обе команды забьют. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100