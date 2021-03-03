«Падерборн» — «Дармштадт». Прогноз на матч Бундеслиги 2 (05.03.2021)

В 24-м туре второй Бундеслиги «Падерборн» принимает «Дармштадт». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
|
- : -
завтра, 20:30
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, то можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Падерборн». Команда играет дома, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.08. Победа «Дармштадта» оценивается в 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.45.
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.64. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.26.
Форма команд
«Дармштадт» показывает неудовлетворительные результаты и занимает 14-е место, имея запас перед зоной вылета всего в 4 очка.
«Падерборн» идет на 10-м месте и в последних матчах сумел победить лишь один раз. Клуб не имеет четких турнирных целей и доигрывает сезон.
Информация для ставок
- «Падерборн» выиграл всего один матч из последних семи во всех турнирах.
- «Дармштадт» проиграл семь из последних десяти матчей в чемпионате.
- «Падерборн» выиграл последние две встречи у «Дармштадта»
Прогноз
Нас ожидает напряженная встреча соперников, где очки больше нужны гостям. Предположим, что «Дармштадт» найдет в себе силы и не позволит сопернику себя обыграть. Сделать ставку на Х2 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на такой исход составит 1.75.
Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Фулхэм» — «Тоттенхэм».