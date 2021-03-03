«Падерборн» — «Дармштадт». Прогноз на матч Бундеслиги 2 (05.03.2021)

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вчера, 21:25

В 24-м туре второй Бундеслиги «Падерборн» принимает «Дармштадт». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, то можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Падерборн». Команда играет дома, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.08. Победа «Дармштадта» оценивается в 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.64. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.26.

Форма команд

«Дармштадт» показывает неудовлетворительные результаты и занимает 14-е место, имея запас перед зоной вылета всего в 4 очка.

«Падерборн» идет на 10-м месте и в последних матчах сумел победить лишь один раз. Клуб не имеет четких турнирных целей и доигрывает сезон.

Информация для ставок

«Падерборн» выиграл всего один матч из последних семи во всех турнирах.

«Дармштадт» проиграл семь из последних десяти матчей в чемпионате.

«Падерборн» выиграл последние две встречи у «Дармштадта»

Прогноз

Нас ожидает напряженная встреча соперников, где очки больше нужны гостям. Предположим, что «Дармштадт» найдет в себе силы и не позволит сопернику себя обыграть. Сделать ставку на Х2 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на такой исход составит 1.75.

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