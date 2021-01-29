«Палмейрас» — «Сантос»: прогноз на матч Кубка Либертадорес (30.01.2021)

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29 января 2021, 10:37

«Палмейрас» на своем поле принимает «Сантос» 30 января 2021 года. Этот поединок пройдет в рамках Кубка Либертадорес.

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в победу «Палмейраса» в этом матче, поэтому рекомендуют поставить на выигрыш с коэффициентом 2.23. Также букмекеры считают, что в этом матче может быть и ничейный исход, на него можно поставить с коэффициентом 3.20. Победу «Сантоса» оценивают в 3.56. Хозяева поля смотрятся гораздо симпатичнее и имеют больше шансов на успех в этом противостоянии.

Форма команд

«Палмейрас» находится на пятой строчке в таблице и имеет в активе 52 пункта. Бразильский клуб провел свой последний матч со счетом 1:1. Выступление в Кубке Либертадорес — это честь для латиноамериканских клубов, поэтому «Палмейрас» не упустит свой шанс доказать свое превосходство над «Сантосом».

«Сантос» проводит далеко не самый лучший сезон. У команды 45 пунктов в активе и восьмая строчка в таблице. Свой последний матч клуб проиграл со счетом 0:2. У «Сантоса» очень плохая форма, в последнее время команду сильно штормит, она не видится претендентом на Кубок Либертадорес.

Информация для ставок

● «Сантос» забил и пропустил одинаковое количество голов — 44

● «Палмейрас» дважды проиграл за последние пять матчей

● У «Сантоса» три поражения подряд

Прогноз

В этом матче можно будет сделать ставку на победу «Палмейраса» с преимуществом в 1-2 голов с коэффициентом 2.55. Оба клуба выступают далеко не лучшим образом, но хозяева смотрятся предпочтительней. У них хороший настрой и желание идти вперед.