ПАОК — «Панетоликос». Прогноз на матч Суперлиги Греции (12.01.2022)

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вчера, 16:58

12 января 2022 года на стадионе «Тумба» в Салониках состоится поединок в рамках 16-го тура Суперлиги Греции по футболу. ПАОК примет «Панетоликос». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Греции.

Ставки букмекеров

Фаворитом, по мнению букмекеров Фонбет, является ПАОК . Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.25. Ничейный исход оценивается в 5.90. Победу гостей букмекеры оценили в 12.50. Также можно сделать ставку на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.15.

Форма команд

В нынешнем сезоне у ПАОКа третье место в турнирной таблице. В активе клуба — 28 баллов. У команды девять побед, одна ничья и пять поражений. Коллектив забил 31 мяч и пропустил 20 голов. В последних встречах ПАОК выглядит очень хорошо, команда регулярно побеждает и забивает много мячей. У ПАОКа была победа над «Астерасом» со счетом 3:2, а также три заработанных балла в игре с ПАС Янина 0:4 и выигрышный поединок с «Ламией» 2:1.

«Панетоликос» заработал в нынешнем сезоне 15 баллов и идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — четыре победы, три ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 16 мячей и пропустил 27 голов. В последних встречах «Панетоликос» выглядит не лучшим образом — у команды победа над «Атромитосом» 2:1, а также поражение от «Астераса» 1:0 и ничья с «Ионикосом» 2:2.

Информация для ставок

«Панетоликос»выиграл три матча из последних пяти

ПАОК выиграл пять игр кряду

У «Панетоликоса» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров, лучше присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.65. Оба коллектива выглядят неплохо в последних матчах и много забивают, стоит воспользоваться этим и сделать соответствующую ставку.