«Пари НН» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (22.07.2023)

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сегодня, 11:05

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Торпедо» оценивается по 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.13. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Пари НН» провел очень сложный прошлый сезон и с трудом сумел сохранить место в РПЛ . Сейчас коллектив постарается с первых матчей создать себе запас, который будет оберегать команду от зоны вылета и возможно сразу сыграть с чемпионом России даже пойдет коллективу на пользу, а в случае набранных очков и вовсе все сложится крайне удачно. Два последних товарищеских матча «Пари НН» завершились поражениями от московского «Динамо» (0:1, 3:4).

«Зенит» на данный момент сохранил своих лидеров, но уход Малкома все еще очень вероятен. Тем не менее, питерский клуб располагает большим набором разноплановых футболистов и вновь является главным фаворитом на титул. Подопечные Семака постараются подтвердить свой статус уже в первом выездном туре. В прошлом матче «Зенит» переиграл ЦСКА лишь в серии пенальти (1:0) и взял Суперкубок России, а ранее в товарищеской встрече разгромил «Динамо» из Санкт-Петербурга (4:0).

Информация для ставок

«Пари НН» выиграл лишь два из пяти последних поединков (включая товарищеские)

«Зенит» выиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Пари НН» проиграл три из пяти последних встреч «Зениту»

Прогноз

Чемпион России постарается уверенно стартовать и добиться важной выездной победы. Предлагаем сделать ставку на победу «Зенита» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.