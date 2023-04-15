«ПСЖ» – «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (15.04.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «ПСЖ» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.75. Ничейный результат котируется по 4.05, а победа «Ланса» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.4.
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сегодня, 22:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.3. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.
Форма команд
«ПСЖ» в некоторых последних турах потерял очки, что привело к тому, что игра с «Лансом» на данный момент становится очень важным для обеих команд. Парижане опережают своего нынешнего соперника на шесть баллов, и даже ничья оставит комфортное преимущество подопечным Галтье в концовке сезона, а поражение только обострит интригу в Лиге 1. В прошлом матче чемпионата «ПСЖ» обыграл на выезде «Ниццу» (2:0), а ранее уступил на своем поле «Лиону» (0:1).
«Ланс» проделал сложный пусть за достаточно короткий отрезок и теперь в случае победы даже может бросить вызов «ПСЖ» на чемпионскую гонку, которая начнется сразу после этого тура. Тем не менее, коллектив играет на выезде и обыграть мотивированного чемпиона Франции будет непросто. В прошлой встрече Лиги 1 «Ланс» обыграл на своем поле «Страсбур» (2:1), а ранее оказался сильнее «Ренна» на выезде (1:0).
Информация для ставок
- Десять последних матчей «ПСЖ» завершились пятью победами и поражениями
- «Ланс» проиграл только два матча из десяти последних на выезде
- ПСЖ выиграл только один матч с «Лансом» из пяти последних
- Четыре из пяти последних матчей между клубами исходом «обе забьют»
Прогноз
Предполагаем, что сенсации в этом матче не случится, а «ПСЖ» фактически убьет интригу чемпионства во Франции. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.