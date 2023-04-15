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«ПСЖ» – «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (15.04.2023)

сегодня, 11:58
ПСЖ

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «ПСЖ» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.75. Ничейный результат котируется по 4.05, а победа «Ланса» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.744.144.65
Pari 1.75 4.00 4.50

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.3. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.

Форма команд

«ПСЖ» в некоторых последних турах потерял очки, что привело к тому, что игра с «Лансом» на данный момент становится очень важным для обеих команд. Парижане опережают своего нынешнего соперника на шесть баллов, и даже ничья оставит комфортное преимущество подопечным Галтье в концовке сезона, а поражение только обострит интригу в Лиге 1. В прошлом матче чемпионата «ПСЖ» обыграл на выезде «Ниццу» (2:0), а ранее уступил на своем поле «Лиону» (0:1).

«Ланс» проделал сложный пусть за достаточно короткий отрезок и теперь в случае победы даже может бросить вызов «ПСЖ» на чемпионскую гонку, которая начнется сразу после этого тура. Тем не менее, коллектив играет на выезде и обыграть мотивированного чемпиона Франции будет непросто. В прошлой встрече Лиги 1 «Ланс» обыграл на своем поле «Страсбур» (2:1), а ранее оказался сильнее «Ренна» на выезде (1:0).

Информация для ставок

  • Десять последних матчей «ПСЖ» завершились пятью победами и поражениями
  • «Ланс» проиграл только два матча из десяти последних на выезде
  • ПСЖ выиграл только один матч с «Лансом» из пяти последних
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что сенсации в этом матче не случится, а «ПСЖ» фактически убьет интригу чемпионства во Франции. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.65 1.31 2.27 1.68 1.80 2.09
Pari 2.17 1.70
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