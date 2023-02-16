Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«ПСЖ» – «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (19.02.2023)

сегодня, 16:38
ПСЖ

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «ПСЖ» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.65. Ничейный результат котируется по 4.2, а победа «Лилля» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.9.

Франция. Лига 1 2022/2023
Пари Сен-Жермен
Лилль
ПроигрышВыигрышВыигрышНичьяПроигрыш
- : -
19 февраля 2023, 15:00
воскресенье
ВыигрышВыигрышНичьяПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.704.274.80
Лига Ставок 1.71 4.10 4.80
1XBET 1.69 4.44 5.00

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.62. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.35. Ставка на «обе забьют» составляет 1.65.

Форма команд

«ПСЖ» продолжает расстраивать своих болельщиков и даже насобирал поражений на небольшую серию. В чемпионате парижский клуб все еще лидирует, однако подопечным Галтье следует исправить ситуацию с плохими результатами как можно раньше. В прошлой игре Лиги Чемпионов «ПСЖ» на своем поле проиграл «Баварии» (0:1) и осложнил себе задачу прохода в четвертьфинал, а ранее в чемпионате уступил на выезде «Монако» (1:3).

«Лиллю» не хватает стабильности и в предстоящих матчах команде очень нужно набирать максимальное количество очков, чтобы не отставать от лидирующей группы. На данный момент коллектив занимает пятое место с 41 баллом, отставая на пять пунктов от ближайшего соперника. Два последних матча «Лилля» завершились домашней победой над «Страсбуром» (2:0) и поражением от «Лиона» в серии пенальти в рамках кубка Франции (2:3).

Информация для ставок

  • Четыре из шести последних матчей «Лилля» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «ПСЖ» проиграл три последних матча во всех турнирах
  • ПСЖ выиграл три последние встречи с «Лиллем»
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

ПСЖ хорошо даются последние матчи с «Лиллем» и столичному клубу пора бы уже прерывать серию поражений. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.64 1.31 2.27 1.68 1.78 2.12
Лига Ставок 2.21 1.64 1.75 2.04
1XBET 2.30 1.59
Все комментарии
HOROVEL1
HOROVEL1
сегодня в 17:46
Не факт что ПСЖ выиграет этот матч.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 