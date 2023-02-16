«ПСЖ» – «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (19.02.2023)

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сегодня, 16:38

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу « ПСЖ » линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.65. Ничейный результат котируется по 4.2, а победа «Лилля» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.62. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.35. Ставка на «обе забьют» составляет 1.65.

Форма команд

« ПСЖ » продолжает расстраивать своих болельщиков и даже насобирал поражений на небольшую серию. В чемпионате парижский клуб все еще лидирует, однако подопечным Галтье следует исправить ситуацию с плохими результатами как можно раньше. В прошлой игре Лиги Чемпионов « ПСЖ » на своем поле проиграл «Баварии» (0:1) и осложнил себе задачу прохода в четвертьфинал, а ранее в чемпионате уступил на выезде «Монако» (1:3).

«Лиллю» не хватает стабильности и в предстоящих матчах команде очень нужно набирать максимальное количество очков, чтобы не отставать от лидирующей группы. На данный момент коллектив занимает пятое место с 41 баллом, отставая на пять пунктов от ближайшего соперника. Два последних матча «Лилля» завершились домашней победой над «Страсбуром» (2:0) и поражением от «Лиона» в серии пенальти в рамках кубка Франции (2:3).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Лилля» завершились исходом «обе забьют — нет»

« ПСЖ » проиграл три последних матча во всех турнирах

» проиграл три последних матча во всех турнирах ПСЖ выиграл три последние встречи с «Лиллем»

выиграл три последние встречи с «Лиллем» Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

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