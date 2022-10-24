ПСЖ – «Маккаби» Хайфа. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (25.10.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу ПСЖ линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.09. Ничейный результат котируется по 9.5, а победа «Маккаби» Хайфа принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 23.
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сегодня, 22:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.7. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 2.13. Ставка на «обе забьют» составляет 2.3.
Форма команд
ПСЖ не испытывает больших проблем в Лиге 1 и лидирует в турнирной таблице с отрывом от ближайшего соперника в пять очков. В Лиге Чемпионов клуб из Парижа также практически обеспечил себе выход в плей-офф, но побороться за первое место с «Бенфикой» еще придется, поэтому победа в этой встрече очень важна для хозяев. В прошлом туре чемпионата ПСЖ обыграл на выезде «Аяччо» (3:0), а ранее на своем поле одолел «Марсель» (1:0).
«Макааби» Хайфа уже отличился в этом сезоне, победив в прошлом туре «Ювентус» и фактически лишив его места в плей-офф с очень большой вероятностью. У израильтян еще есть шанс побороться с теми же туринцами за третье место в группе, однако в это мало кто верит. В двух последних матчах «Маккаби» Хайфа обыграл на выезде «Кирьят-Шмона» (3:2) и «Хапоэль» Хадера (1:0).
Информация для ставок
- ПСЖ выиграл восемь из десяти домашних поединков при двух ничьих
- Пять из семи последних матчей «Маккаби» Хайфа завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Маккаби» Хайфа проиграл четыре из пяти выездных матчей за последнее время во всех турнирах
Прогноз
ПСЖ будет играть очень мощно на своем поле и с первых минут постарается показать свое превосходство. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-2.5) по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.