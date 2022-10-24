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ПСЖ – «Маккаби» Хайфа. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (25.10.2022)

вчера, 13:26
ПСЖ

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу ПСЖ линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.09. Ничейный результат котируется по 9.5, а победа «Маккаби» Хайфа принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 23.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.1110.5928.28
Лига Ставок 1.09 12.00 26.00
Мелбет 1.10 13.00 30.00
1XBET 1.10 13.00 30.00

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.7. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 2.13. Ставка на «обе забьют» составляет 2.3.

Форма команд

ПСЖ не испытывает больших проблем в Лиге 1 и лидирует в турнирной таблице с отрывом от ближайшего соперника в пять очков. В Лиге Чемпионов клуб из Парижа также практически обеспечил себе выход в плей-офф, но побороться за первое место с «Бенфикой» еще придется, поэтому победа в этой встрече очень важна для хозяев. В прошлом туре чемпионата ПСЖ обыграл на выезде «Аяччо» (3:0), а ранее на своем поле одолел «Марсель» (1:0).

«Макааби» Хайфа уже отличился в этом сезоне, победив в прошлом туре «Ювентус» и фактически лишив его места в плей-офф с очень большой вероятностью. У израильтян еще есть шанс побороться с теми же туринцами за третье место в группе, однако в это мало кто верит. В двух последних матчах «Маккаби» Хайфа обыграл на выезде «Кирьят-Шмона» (3:2) и «Хапоэль» Хадера (1:0).

Информация для ставок

  • ПСЖ выиграл восемь из десяти домашних поединков при двух ничьих
  • Пять из семи последних матчей «Маккаби» Хайфа завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Маккаби» Хайфа проиграл четыре из пяти выездных матчей за последнее время во всех турнирах

Прогноз

ПСЖ будет играть очень мощно на своем поле и с первых минут постарается показать свое превосходство. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-2.5) по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.11 1.39
Мелбет 3.62 1.25
1XBET 3.62 1.25
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:45
Думаю, что игра будет в одни ворота...
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