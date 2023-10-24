«ПСЖ» — «Милан». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (25.10.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют «ПСЖ», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Поставить на «Милан» можно по 4.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.
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3 : 0
завершен
25 октября 2023, 22:00
среда
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.12.
Форма команд
«ПСЖ» смог набрать три очка в первых двух турах Лиги Чемпионов и у команды впереди не менее важные встречи, от результата которых будет зависеть место в итоговой таблице группы. На своем поле с «Миланом» парижанам очень важно добиться победы, чтобы иметь преимущество перед следующими турами. В прошлом туре Лиги 1 «ПСЖ» крупно обыграл «Страсбур» (3:0), а ранее оказался сильнее «Ренна» на выезде (3:1).
«Милан» провел очень сложный матч на днях с «Ювентусом» (0:1), набрать очки в котором подопечным Пиоли не удалось. В Лиге Чемпионов «россонери» набрали только два очка и нуждаются в победах, иначе не смогут преодолеть даже барьер группового турнира Лиги Чемпионов. Еще в одной недавней встрече «Милан» добыл выездную победу над «Дженоа» (1:0).
Информация для ставок
- «ПСЖ» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Милан» забивал в девяти из десяти последних поединках во всех турнирах
- «ПСЖ» проиграл три из пяти последних встреч с «Миланом» при двух ничьих
- Все пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды играют между собой нерезультативно, несмотря на давние встречи. Предполагаем, что и в этот раз большого количества забитых мячей зрители не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.12.