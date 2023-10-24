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«ПСЖ» — «Милан». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (25.10.2023)

24 октября 2023, 10:05
ПСЖ

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «ПСЖ», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Поставить на «Милан» можно по 4.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.

Лига Чемпионов 2023/2024
Пари Сен-Жермен
Милан
ПроигрышВыигрыш
3 : 0
завершен
25 октября 2023, 22:00
среда
НичьяНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.723.975.04
Лига Ставок 1.74 4.10 5.00
Pari 1.72 4.00 5.10

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.12.

Форма команд

«ПСЖ» смог набрать три очка в первых двух турах Лиги Чемпионов и у команды впереди не менее важные встречи, от результата которых будет зависеть место в итоговой таблице группы. На своем поле с «Миланом» парижанам очень важно добиться победы, чтобы иметь преимущество перед следующими турами. В прошлом туре Лиги 1 «ПСЖ» крупно обыграл «Страсбур» (3:0), а ранее оказался сильнее «Ренна» на выезде (3:1).

«Милан» провел очень сложный матч на днях с «Ювентусом» (0:1), набрать очки в котором подопечным Пиоли не удалось. В Лиге Чемпионов «россонери» набрали только два очка и нуждаются в победах, иначе не смогут преодолеть даже барьер группового турнира Лиги Чемпионов. Еще в одной недавней встрече «Милан» добыл выездную победу над «Дженоа» (1:0).

Информация для ставок

  • «ПСЖ» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Милан» забивал в девяти из десяти последних поединках во всех турнирах
  • «ПСЖ» проиграл три из пяти последних встреч с «Миланом» при двух ничьих
  • Все пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой нерезультативно, несмотря на давние встречи. Предполагаем, что и в этот раз большого количества забитых мячей зрители не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.12.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.17 1.39 2.07 1.83 1.63 2.40
Лига Ставок 2.08 1.77 1.64 2.29
Pari 2.05 1.78
Все комментарии
izrafel
izrafel
24 октября в 12:13
Интересно складываются дела в лигочемпионской группе F: Милан возит по полю (но не дожимает) Ньюкасл, который громит парижан, которые абсолютно по делу выносят дортмундскую Боруссию, с которым "россонери" играют в ничью. Даже не рискну предположить, чем закончится поединок французов и итальянцев в Париже. Но вот минимум в обмен голами здесь я верю. Миланцы уже должны наконец-то отличиться точным ударом в ЛЧ, заслужили. Тем более ПСЖ в обороне далеко не идеален. Ну а от хозяев с их атакой тоже стоит ждать хотя бы одного забитого мяча. Вот и останавливаюсь на банальной ставке "Обе забьют", которая, как по мне, лежит в этой встрече прямо на поверхности.
Гость
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