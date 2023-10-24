«ПСЖ» — «Милан». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (25.10.2023)

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24 октября 2023, 10:05

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют « ПСЖ », ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Поставить на «Милан» можно по 4.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.12.

Форма команд

« ПСЖ » смог набрать три очка в первых двух турах Лиги Чемпионов и у команды впереди не менее важные встречи, от результата которых будет зависеть место в итоговой таблице группы. На своем поле с «Миланом» парижанам очень важно добиться победы, чтобы иметь преимущество перед следующими турами. В прошлом туре Лиги 1 « ПСЖ » крупно обыграл «Страсбур» (3:0), а ранее оказался сильнее «Ренна» на выезде (3:1).

«Милан» провел очень сложный матч на днях с «Ювентусом» (0:1), набрать очки в котором подопечным Пиоли не удалось. В Лиге Чемпионов «россонери» набрали только два очка и нуждаются в победах, иначе не смогут преодолеть даже барьер группового турнира Лиги Чемпионов. Еще в одной недавней встрече «Милан» добыл выездную победу над «Дженоа» (1:0).

Информация для ставок

« ПСЖ » проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах «Милан» забивал в девяти из десяти последних поединках во всех турнирах

« ПСЖ » проиграл три из пяти последних встреч с «Миланом» при двух ничьих

» проиграл три из пяти последних встреч с «Миланом» при двух ничьих Все пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой нерезультативно, несмотря на давние встречи. Предполагаем, что и в этот раз большого количества забитых мячей зрители не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.12.