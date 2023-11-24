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«ПСЖ» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (24.11.2023)

вчера, 18:03
Монако

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «ПСЖ» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.47. Ничейный результат котируется по 5.1, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.495.116.13
Лига Ставок 1.50 5.40 5.80
Pari 1.50 5.20 6.20

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.82. Ставка на «обе забьют» составляет 1.57.

Форма команд

«ПСЖ» после прошлого тура возглавил турнирную таблицу Лиги 1 и сейчас постарается удержаться на лидерском месте. Парижане набрали 27 баллов и опережают «Монако» на три пункта. В случае победы над одним из конкурентов в личной встрече, Мбаппе и компания сделают себе хороший отрыв и на время отцепят одного из соперников. Два последних матча «ПСЖ» завершились выездной победой над «Реймсом» (3:0) и поражением в Лиге Чемпионов от «Милана» (1:2).

«Монако» еще недавно был лидером Лиги 1, но сейчас растерял преимущество, а сейчас и вовсе может отстать от главного конкурента еще больше. В активе команды из одноименного княжества 24 балла и ей очень важно не проиграть как минимум в этой встрече, что добавит мотивации дальше бороться за лидерство. В прошлом туре чемпионата Франции «Монако» не смог переиграть на выезде «Гавр» (0:0), а ранее одолел на своем поле «Брест» (2:0).

Информация для ставок

  • «ПСЖ» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Три из пяти последних выездных матчей «Монако» завершились ничьими
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах
  • Четыре из шести матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

ПСЖ выглядит гораздо увереннее своего соперника и наверняка сможет одержать важную домашнюю победу. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.47.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.33 1.36 2.69 1.52
Лига Ставок 2.65 1.48
Все комментарии
82tvdsjrnpwj
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вчера в 19:25
“ПСЖ” и “Монако” являются одними из самых известных и сильных команд во Франции. Оба клуба имеют в своем составе талантливых игроков и опытных тренеров, которые стремятся к победе в каждом матче.

Однако, в последнее время, “ПСЖ” испытывает некоторые трудности. Команда не смогла выиграть последние несколько матчей, что может сказаться на их моральном духе перед предстоящей игрой.

Что касается “Монако”, то они находятся в хорошей форме и имеют хорошие шансы на победу в этом матче. Они также имеют опытных игроков, которые могут помочь им добиться успеха.

Исходя из этого, можно предположить, что “Монако” будет иметь больше шансов на победу в этом матче. Однако, “ПСЖ” может использовать свою опытность и мастерство, чтобы изменить ход игры в свою пользу.

Таким образом, мой прогноз на этот матч следующий: “Монако” победит с минимальным счетом (например, 1:0 или 2:1).
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