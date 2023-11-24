«ПСЖ» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (24.11.2023)

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вчера, 18:03

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу « ПСЖ » линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.47. Ничейный результат котируется по 5.1, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.82. Ставка на «обе забьют» составляет 1.57.

Форма команд

« ПСЖ » после прошлого тура возглавил турнирную таблицу Лиги 1 и сейчас постарается удержаться на лидерском месте. Парижане набрали 27 баллов и опережают «Монако» на три пункта. В случае победы над одним из конкурентов в личной встрече, Мбаппе и компания сделают себе хороший отрыв и на время отцепят одного из соперников. Два последних матча « ПСЖ » завершились выездной победой над «Реймсом» (3:0) и поражением в Лиге Чемпионов от «Милана» (1:2).

«Монако» еще недавно был лидером Лиги 1, но сейчас растерял преимущество, а сейчас и вовсе может отстать от главного конкурента еще больше. В активе команды из одноименного княжества 24 балла и ей очень важно не проиграть как минимум в этой встрече, что добавит мотивации дальше бороться за лидерство. В прошлом туре чемпионата Франции «Монако» не смог переиграть на выезде «Гавр» (0:0), а ранее одолел на своем поле «Брест» (2:0).

Информация для ставок

« ПСЖ » выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах Три из пяти последних выездных матчей «Монако» завершились ничьими

Команды обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах

Четыре из шести матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз