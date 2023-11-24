«ПСЖ» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (24.11.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «ПСЖ» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.47. Ничейный результат котируется по 5.1, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.2.
|
5 : 2
завершен
вчера, 23:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.82. Ставка на «обе забьют» составляет 1.57.
Форма команд
«ПСЖ» после прошлого тура возглавил турнирную таблицу Лиги 1 и сейчас постарается удержаться на лидерском месте. Парижане набрали 27 баллов и опережают «Монако» на три пункта. В случае победы над одним из конкурентов в личной встрече, Мбаппе и компания сделают себе хороший отрыв и на время отцепят одного из соперников. Два последних матча «ПСЖ» завершились выездной победой над «Реймсом» (3:0) и поражением в Лиге Чемпионов от «Милана» (1:2).
«Монако» еще недавно был лидером Лиги 1, но сейчас растерял преимущество, а сейчас и вовсе может отстать от главного конкурента еще больше. В активе команды из одноименного княжества 24 балла и ей очень важно не проиграть как минимум в этой встрече, что добавит мотивации дальше бороться за лидерство. В прошлом туре чемпионата Франции «Монако» не смог переиграть на выезде «Гавр» (0:0), а ранее одолел на своем поле «Брест» (2:0).
Информация для ставок
- «ПСЖ» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Три из пяти последних выездных матчей «Монако» завершились ничьими
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах
- Четыре из шести матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
ПСЖ выглядит гораздо увереннее своего соперника и наверняка сможет одержать важную домашнюю победу. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.47.
Однако, в последнее время, “ПСЖ” испытывает некоторые трудности. Команда не смогла выиграть последние несколько матчей, что может сказаться на их моральном духе перед предстоящей игрой.
Что касается “Монако”, то они находятся в хорошей форме и имеют хорошие шансы на победу в этом матче. Они также имеют опытных игроков, которые могут помочь им добиться успеха.
Исходя из этого, можно предположить, что “Монако” будет иметь больше шансов на победу в этом матче. Однако, “ПСЖ” может использовать свою опытность и мастерство, чтобы изменить ход игры в свою пользу.
Таким образом, мой прогноз на этот матч следующий: “Монако” победит с минимальным счетом (например, 1:0 или 2:1).
Однако, в последнее время, “ПСЖ” испытывает некоторые трудности. Команда не смогла выиграть последние несколько матчей, что может сказаться на их моральном духе перед предстоящей игрой.
Что касается “Монако”, то они находятся в хорошей форме и имеют хорошие шансы на победу в этом матче. Они также имеют опытных игроков, которые могут помочь им добиться успеха.
Исходя из этого, можно предположить, что “Монако” будет иметь больше шансов на победу в этом матче. Однако, “ПСЖ” может использовать свою опытность и мастерство, чтобы изменить ход игры в свою пользу.
Таким образом, мой прогноз на этот матч следующий: “Монако” победит с минимальным счетом (например, 1:0 или 2:1).