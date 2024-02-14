«ПСЖ» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (14.02.2024)

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сегодня, 09:49

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу « ПСЖ » линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.65. Ничейный результат котируется по 3.9, а победа испанского клуба принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.07. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.77. Ставка на «обе забьют» составляет 2.07.

Форма команд

« ПСЖ » с большим скрипом вышел из «группы смерти», но тем не менее команда играет в плей-офф самого престижного турнира. Не стоит напоминать, что главной целью парижан давно является завоевание этого трофея, поэтому в этой встрече от них стоит ждать запредельной мотивации, учитывая, что в Лиге 1 они лидируют с солидным отрывом. Два последних поединка « ПСЖ » завершились домашними победами над «Лиллем» (3:1) и «Брестом» в матче кубка Франции (3:1).

«Реал» Сосьедад выиграл группу Лиги Чемпионов у «Интера», но не может выиграть несколько поединков подряд во внутренних турнирах, что настораживает болельщиков. Команда опустилась на седьмое место с 37 баллами и отстает от топ-4 на 11 очков, что отыгрывается очень сложно. В матче с « ПСЖ » на выезде гостям важно добиться нормального результата в первой встрече, чтобы второй поединок нес в себе интригу о победителя. В прошлом туре Ла Лиги «Реал» Сосьедад на своем поле проиграл «Осасуне» (0:1), а ранее в полуфинале кубка сыграл вничью с «Мальоркой» (0:0).

Информация для ставок

ПСЖ выиграл восемь поединков из десяти последних во всех турнирах

выиграл восемь поединков из десяти последних во всех турнирах «Реал» Сосьедад не забивает уже четыре матча подряд

Шесть из семи последних матчей « ПСЖ » на своем поле завершились исходом «обе забьют»

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