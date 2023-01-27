ПСЖ – «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (29.01.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу ПСЖ линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.25. Ничейный результат котируется по 6.4, а победа «Реймса» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 11.
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завтра, 22:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.2. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.68. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.
Форма команд
ПСЖ набрал девять очков из пятнадцати в последних пяти турах Лиги 1, что является слабым результатом для чемпиона Франции. Коллектив все еще лидирует в турнирной таблице с 47 очками, опережая «Ланс» всего на три пункта. В домашней встрече с середняком Лиги 1 от хозяев ждут уверенно победы, которая поможет снять много вопросов. Два последних матча парижан завершились разгромом в кубке Франции «Пей Де Кассель» (7:0) и уступил в чемпионате «Ренну» (0:1).
«Реймс» имеет приятную серию без поражений в чемпионате Франции, но находится лишь в середине турнирной таблицы, а именно на 11 месте с 25 пунктами. Коллективу предстоит очень сложное испытание и даже ничейный результат станет хорошим достижением для гостей. В прошлом туре Лиги 1 «Реймс» разошелся миром с «Ниццей» (0:0), а в кубке Франции без проблем прошел «Лез Эрбье» (3:0).
Информация для ставок
- ПСЖ выиграл восемь матчей из десяти последних при двух поражениях
- «Реймс» проиграл лишь одну выездную встречу из десяти последних
- ПСЖ выиграл четыре из пяти последних встреч с «Реймсом»
- Семь последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Исходя из статистики, можно заметить, что очень часто одна из команд уходит с поля без забитого мяча. Предлагаем и в этот раз сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на вариант «обе забьют – нет» по коэффициенту 1.85.