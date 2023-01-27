ПСЖ – «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (29.01.2023)

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вчера, 11:09

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу ПСЖ линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.25. Ничейный результат котируется по 6.4, а победа «Реймса» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 11.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.2. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.68. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

ПСЖ набрал девять очков из пятнадцати в последних пяти турах Лиги 1, что является слабым результатом для чемпиона Франции. Коллектив все еще лидирует в турнирной таблице с 47 очками, опережая «Ланс» всего на три пункта. В домашней встрече с середняком Лиги 1 от хозяев ждут уверенно победы, которая поможет снять много вопросов. Два последних матча парижан завершились разгромом в кубке Франции «Пей Де Кассель» (7:0) и уступил в чемпионате «Ренну» (0:1).

«Реймс» имеет приятную серию без поражений в чемпионате Франции, но находится лишь в середине турнирной таблицы, а именно на 11 месте с 25 пунктами. Коллективу предстоит очень сложное испытание и даже ничейный результат станет хорошим достижением для гостей. В прошлом туре Лиги 1 «Реймс» разошелся миром с «Ниццей» (0:0), а в кубке Франции без проблем прошел «Лез Эрбье» (3:0).

Информация для ставок

ПСЖ выиграл восемь матчей из десяти последних при двух поражениях

выиграл восемь матчей из десяти последних при двух поражениях «Реймс» проиграл лишь одну выездную встречу из десяти последних

ПСЖ выиграл четыре из пяти последних встреч с «Реймсом»

выиграл четыре из пяти последних встреч с «Реймсом» Семь последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Исходя из статистики, можно заметить, что очень часто одна из команд уходит с поля без забитого мяча. Предлагаем и в этот раз сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на вариант «обе забьют – нет» по коэффициенту 1.85.