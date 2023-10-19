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ПСЖ – «Страсбур». Прогноз на матч чемпионата Франции (21.10.2023)

вчера, 21:41
ПСЖ

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «ПСЖ». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.25. Победа «Страсбура» оценивается за 12, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.246.9111.63
Лига Ставок 1.25 6.80 12.00
Pari 1.25 6.70 12.00

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«ПСЖ» не очень стабильно играет в чемпионате Франции и вероятно поэтому сейчас занимает только третье место. Команда смогла набрать 15 очков, но отстает от лидера всего на два пункта. В домашней игре с середняком Лиги 1 только уверенная победа понравится болеьщикам и руководству. В прошлом туре «ПСЖ» на выезде одолел «Ренн» (1:3), а ранее крупно проиграл в Лиге Чемпионов «Ньюкасл Юнайтед» (1:4).

«Страсбур» показывает средние результаты, но в последних двух турах не смог набрать ни единого балла. Команда располагается на 11 месте с 10 баллами и побороться за зону еврокбкуов с такими результатами будет крайне сложно. Два последних матча «Страсбура» в чемпионате Франции закончились поражениями от «Нанта» (1:2) и «Ланса» (0:1) на своем стадионе.

Информация для ставок

  • «ПСЖ» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Страсбур» забивал только в пяти поединках из десяти последних во всех турнирах
  • «ПСЖ» выиграл три из пяти последних матчей у «Страсбура» при двух ничьих
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды играют в результативный футбол, и мы предлагаем довериться статистике личных встреч. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.28 1.21 2.88 1.43 2.29 1.66
Лига Ставок 2.70 1.47 2.17 1.71
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