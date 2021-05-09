ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Парма» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (09.05.2021)

вчера, 13:58

В 35-м туре чемпионата Италии «Аталанта» приедет в гости к «Парме», чтобы побороться за три очка. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Аталанту», ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.2. Рискнуть и поставить на успех «Пармы» можно за 13, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 7.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3,5 забитых мячей составил 1.84, а низовой исход ТМ 3,5 можно взять по коэффициенту 2.04.

Форма команд

«Аталанта» делит места с «Ювентусом» и «Миланом» со второе по четвертое, результаты следующих трех поединков смогут определить, как финишируют команды. Коллектив из Бергамо проводит отличный сезон и давно не проигрывает. В хорошей форме и игрок сборной Украины – Руслан Малиновский, который забивает практически в каждом матче. В прошлом туре «Аталанта» сыграла вничью с «Сассуоло» (1:1), а немного ранее разгромила на своем поле «Болонью» (5:0).

«Парма» уже не имеет шансов на продолжение борьбы за место в Серии А. Команда доигрывает оставшиеся матчи и со следующего сезона будет выступать во втором по силе итальянском дивизионе – Серии B. В матче с «Аталантой» коллективу придется очень сложно, шансов на успех будет не так много. Последние два матча «Парма» проиграла «Торино» (0:1) и «Кротоне» (3:4).

Информация для ставок

  • «Парма» проиграла пять матчей подряд в чемпионате Италии
  • Четыре из пяти выездных матчей «Аталанты» во всех турнирах завершились исходом «обе забьют»
  • «Аталанта» выиграла пять последних матчей с «Пармой» в чемпионате
  • Пять последних личных встреч между клубами закончились тоталом больше 2,5 мячей

Прогноз

«Аталанта» борется за медали чемпионата Италии, команде, вероятнее всего, удастся одержать победу в этом матче за счет игроков более высокого класса. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» с форой -1.5 по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Метц» — «Ним».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.52 1.33
Мелбет 3.70 1.30
1XBET 5.80 1.10 2.74 1.40 2.59 1.47
BetBoom 6.82 1.13 3.43 1.35 2.70 1.51
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии7
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100