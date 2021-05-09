«Парма» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (09.05.2021)

В 35-м туре чемпионата Италии «Аталанта» приедет в гости к «Парме», чтобы побороться за три очка. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.
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2 : 5
завершен
вчера, 16:00
Ставки букмекеров
Фаворитом в матче принято считать «Аталанту», ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.2. Рискнуть и поставить на успех «Пармы» можно за 13, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 7.7.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3,5 забитых мячей составил 1.84, а низовой исход ТМ 3,5 можно взять по коэффициенту 2.04.
Форма команд
«Аталанта» делит места с «Ювентусом» и «Миланом» со второе по четвертое, результаты следующих трех поединков смогут определить, как финишируют команды. Коллектив из Бергамо проводит отличный сезон и давно не проигрывает. В хорошей форме и игрок сборной Украины – Руслан Малиновский, который забивает практически в каждом матче. В прошлом туре «Аталанта» сыграла вничью с «Сассуоло» (1:1), а немного ранее разгромила на своем поле «Болонью» (5:0).
«Парма» уже не имеет шансов на продолжение борьбы за место в Серии А. Команда доигрывает оставшиеся матчи и со следующего сезона будет выступать во втором по силе итальянском дивизионе – Серии B. В матче с «Аталантой» коллективу придется очень сложно, шансов на успех будет не так много. Последние два матча «Парма» проиграла «Торино» (0:1) и «Кротоне» (3:4).
Информация для ставок
- «Парма» проиграла пять матчей подряд в чемпионате Италии
- Четыре из пяти выездных матчей «Аталанты» во всех турнирах завершились исходом «обе забьют»
- «Аталанта» выиграла пять последних матчей с «Пармой» в чемпионате
- Пять последних личных встреч между клубами закончились тоталом больше 2,5 мячей
Прогноз
«Аталанта» борется за медали чемпионата Италии, команде, вероятнее всего, удастся одержать победу в этом матче за счет игроков более высокого класса. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» с форой -1.5 по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет.
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