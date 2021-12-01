«Парма» — «Брешиа». Прогноз на матч Серии B (01.12.2021)

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вчера, 09:39

В 15-м туре второго по силе чемпионата Италии «Брешиа» приедет в гости к «Парме». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.48. В случае победы «Брешии» зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.2.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.14 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.71. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.84

Форма команд

После вылета из Серии А «Парма» не может на данный момент конкурировать за возвращение обратно, даже легендарный Буффон помочь команде не может. Клуб набрал 18 очков и идет только на 14-м месте, имея огромные проблемы в обороне. В предстоящем матче у «Пармы» будут шансы обыграть одного из лидеров и вернуть себе уверенность в своих силах. Последние два поединка клуба завершились ничьими с «Комо» и «Козенцей» с одинаковым счетом (1:1).

«Брешиа» чувствует себя уверенно в этом сезоне, но в прошлом туре все же прервала серию без поражений. Клуб расположился на втором месте, набрав 27 очков и отставая от лидера всего на один пункт. Тренерский штаб может быть доволен игрой своих футболистов, но коллектив пропустил больше всех из первых шести клубов Серии B, поэтому над обороной еще необходимо поработать. В прошлом матче «Брешиа» минимально проиграла «Пизе» (0:1), а ранее обыграла на выезде «Виченцу Виртус» (3:2).

Информация для ставок

Оба коллектива проиграли по три матча из десяти последних во всех турнирах

«Парма» уже девять домашних встреч подряд не забивает больше одного мяча за игру

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Парма» выиграла у «Брешии» семь из десяти последних матчей на своем стадионе

Прогноз

«Брешиа» имеет неприятную статистику личных встреч с «Пармой», но на данном отрезке сезона выглядит гораздо сильнее. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Мелбет.