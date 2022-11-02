«Партизан» — «Словацко». Прогноз на матч Лиги Конференций (03.11.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитами в этой встрече букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае победы «Словацко», зайдет коэффициент 5.1 Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.
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сегодня, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.
Форма команд
Поражением в последнем туре Лиги Конференций «Партизан» немного усложнил себе вопрос выхода из группы, однако ситуация находится полностью под контролем клуба из Сербии. После пяти туров он занимает второе место с восемью баллами и уступает «Ницце» по дополнительным показателям. Победа в этой встрече гарантирует коллективу выход в плей-офф. В прошлом туре чемпионата «Партизан» разгромил «Раднички Ниш» (4:0), а ранее уступил «Ницце» в Лиге Конференций.
«Словацко» еще недавно имел шансы на выход в плей-офф, но сейчас коллектив с четырьмя баллами замыкает свою группу и просто доигрывает турнир. Тем не менее, чешский клуб может создать проблемы «Партизану», если сможет забрать у того очки на выезде. Два последних матча «Словацко» завершились поражением от «Кельна» (0:1) и победой с «Теплице» (2:1).
Информация для ставок
- «Партизан» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти выездных матчей «Словацко» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти поединков сербского клуба за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Партизану» нельзя терять очки в нынешнем поединке, ведь на кону стоит выход в плей-офф Лиги Конференций. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.