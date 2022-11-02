«Партизан» — «Словацко». Прогноз на матч Лиги Конференций (03.11.2022)

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вчера, 10:45

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае победы «Словацко», зайдет коэффициент 5.1 Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

Поражением в последнем туре Лиги Конференций «Партизан» немного усложнил себе вопрос выхода из группы, однако ситуация находится полностью под контролем клуба из Сербии. После пяти туров он занимает второе место с восемью баллами и уступает «Ницце» по дополнительным показателям. Победа в этой встрече гарантирует коллективу выход в плей-офф. В прошлом туре чемпионата «Партизан» разгромил «Раднички Ниш» (4:0), а ранее уступил «Ницце» в Лиге Конференций.

«Словацко» еще недавно имел шансы на выход в плей-офф, но сейчас коллектив с четырьмя баллами замыкает свою группу и просто доигрывает турнир. Тем не менее, чешский клуб может создать проблемы «Партизану», если сможет забрать у того очки на выезде. Два последних матча «Словацко» завершились поражением от «Кельна» (0:1) и победой с «Теплице» (2:1).

Информация для ставок

«Партизан» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти выездных матчей «Словацко» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти поединков сербского клуба за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Партизану» нельзя терять очки в нынешнем поединке, ведь на кону стоит выход в плей-офф Лиги Конференций. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.