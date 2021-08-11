«Партизан» – «Сочи». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (12.08.2021)

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вчера, 23:36

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций встретятся сербский «Партизан» и «Сочи». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.88 на победу «Партизана». В случае победы «Сочи» зайдет коэффициент 4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.15. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Партизан» провел хорошую выездную игру в первом матче квалификации Лиги конференций и смог увезти из России ничью (1:1), проигрывая по ходу поединка. Далее коллектив имел игру в родном чемпионате, где не оставил никаких шансов «Нови Пазар», разгромив их на выезде со счетом 4:1. Теперь все внимание на ответный матч, где решится судьба команды в еврокубковом турнире.

Российский коллектив отыграл домашнюю встречу не совсем так, как рассчитывал. Добыть победу не удалось, и теперь команда готовится удивлять своего соперника в выездной встрече. На выходных был проведен поединок чемпионата, в котором сочинский клуб дома спокойно переиграл «Урал» со счетом 2:0.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Партизана» насчитывает 11 поединков

«Сочи» выиграл шесть из восьми последних матчей

В 2021 году «Партизан» в каждой домашней встрече забивает минимум один гол

В восьми из одиннадцати последних игр с участием «Сочи» был зафиксирован результат ТБ 2.5

Прогноз

Нас ждет игра равных по классу команд. Сербский коллектив будет иметь преимущество в виде родных трибун и попытается выжать максимум из выгодного положения, пройдя в следующий этап квалификации, но «Сочи» готов достойно противостоять и бороться за необходимый результат. В такой плотной борьбе много голов мы не увидим. Предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Локомотива» в матче квалификации Лиги конференций с «Копенгагеном».